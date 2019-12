Fenerbahçe'den 'tribün terörü dursun' çağrısı

Yine şok açıklamalar!

Fenerbahçe Kulübü, Turkcell Süper Lig'de 28 Şubat Cumartesi günü Sivasspor ile yaptıkları maçta, tribünde çıkan kavgada iki kişiyi bıçaklayan şahsın, güvenlik kameraları tarafından çekilen fotoğraflarını yayınladı.Kulübün internet sitesinde yayınlanan fotoğraflarda, bir taraftar grubunun lideri Sefa Kalya ile elinde bıçakla tespit edilen Kadir Taşan isimli taraftarın, stada girerken ve tribünde çıkan olay anında çekilen görüntüleri yer aldı.Yapılan açıklamada, ''Eli bıçaklı Kadir Taşan isimli bu futbol teröristinin stadyumda kimlerle birlikte olduğu ve neye hizmet ettiği net bir biçimde görülmektedir. Kendisine ait maraton F Blok 25. sıra 2-3, 26. sıra 1-2-3-4 nolu kombine kartları bulunan bu şahıs E Blok 7. sıra 15 nolu kombine kartla stadyuma girmiş ve gerek maç sırasında gerekse bıçaklı kavga anında E blokta bulunmuştur'' denilirken, belirtilen bu kombine kartların kulüp tarafından artık iptal edildiği duyuruldu.Fenerbahçe Kulübü'nün konuyla ilgili açıklamasında, şu ifadeler yer aldı:''Hiçbir taraftar grubu ile kulüp yönetimimizin herhangi bir sorunu olmadığını, sadece bir taraftar grubunun içinde oluşan ve gerçek amaçları tribünde yarattıkları kaos ortamından istifade ederek bir güç odağı olmak olan bu insanlarla mücadele içinde olduğumuzu her fırsatta belirttik. Bu samimi düşüncemiz çoğu kez belli kesimlerce kendi özel amaçları çerçevesinde tartışma konusu yapıldı. Ancak yayınlanan bu fotoğraflar dikkatlice incelendiğinde ortaya koyduğumuz ısrarlı tavrın ne denli haklı olduğu hiçbir yoruma gerek bırakmaksızın ortaya çıkmaktadır.Kombine kart alarak stadyuma gelen tüm taraftarlarımıza güvenli bir seyir ortamı sağlamak başta emniyet güçleri olmak üzere bizim de görevimizdir. Mücadele ettiğimiz bu kişilerin stadyuma her defasında nasıl giriş yaptıkları, üzerilerindeki bıçakları nasıl stadyuma soktukları mutlaka sorgulanmalı ve ihmali olanlar hakkında yasal işlem yapılmalıdır. Bu kapsamda bu kaos ortamını yaratan, tribünde bıçakla adam yaralayan insanların yardımına adliye sevklerinde kimlerin ilk anda gittiği, kimlerden maddi ve manevi destek aldığı da ortaya çıkarılmalıdır. Türkiye bir hukuk devletidir. Hukuk devletinde bu hukuk tanımaz insanların, faili oldukları olayları takiben, genç kızlarımızın, çocuklarımızın oturdukları ve tutkunu oldukları takımlarını destekledikleri tribünlere nasıl geri dönebildikleri de bizleri her defasında şaşırtmaktadır.Adam yaralama, hırsızlık ve gasp suçlarından sabıkası bulunan, elindeki bıçağı televizyonların canlı yayınında insanlara savuran ve birilerini yaralayan bu futbol teröristinin bugün nasıl olup da elini kolunu sallayarak ortada dolaştığı ve hatta maçlara gelebildiğinin cevabını araştırmak tüm kamuoyunun görevidir.''