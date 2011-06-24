-FENERBAHÇE'DEN TRABZONSPOR'A YANIT İSTANBUL (A.A) - 24.06.2011 - Fenerbahçe Kulübü, Trabzonspor Kulübü'nün sarı-lacivertli futbolcu Emre Belözoğlu hakkında yaptığı açıklamayı 'talihsiz ve kötü niyetli' olarak değerlendirdi. Konuyla ilgili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: ''Trabzonspor Kulübü'nün profesyonel futbol takımımızın milli oyuncularından Emre Belözoğlu'na yönelik açıklaması, futbolda şiddeti körükleyen, kişileri geniş kitlelere hedef gösteren son derece talihsiz ve kötü niyetli bir açıklamadır. A Milli Takım'ın kafile uçağında geliştiği iddia edilen olayın, o anda değil de üzerinden uzunca bir süre geçtikten sonra kulüp açıklamasıyla kamuoyuna şikayet edilmesi dahi açıklamanın ne denli popülist bir girişim olduğunun başlı başına göstergesidir. Keza, söz konusu olayla alakası olmayan ve yan olaylarla bezenen açıklama, bu şekliyle açıklamayı yapanın gerçek amacının iddia edilen olayda yaşanandan çok daha farklı olduğunu göstermektedir. Futbolcularımızın tamamı kulübümüzle olan sözleşmeleri devam ettiği sürece, kulübümüz tarafından düzenlenmiş disiplin yönetmeliğine uymakla yükümlü olup, bu yükümlülüğe aykırı davrananlara söz konusu yönetmeliğe uygun şekilde ceza verilmektedir. Trabzonspor Kulübü Sayın Başkanı'nın herhangi bir futbolcumuza yönelik olası bir şikayetini, öncelikle kulübümüze iletmesi ve sonucunu takip etmesi basiretli yöneticiliğin gereğidir. Bunun yerine saldırgan bir ruh haliyle futbolcumuzu hedef gösteren bir açıklama, bu şekliyle suç olmasının yanı sıra, basiret sahibi olduğu her vesileyle ifade edilen yöneticilere de yakışmamaktadır.'' Trabzonspor Kulübü dün yaptığı açıklamada, Emre Belözoğlu'nun, kulüp başkanı Sadri Şener'i eleştirildiği belirtilerek, sarı-lacivertli futbolcuyu kınamış ve Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Disiplin Kuruluna sevk edilmesini talep etmişti.