Fenerbahçe'den tek kurşun

Fortis Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında F.Bahçe ile Bursaspor, Şükrü Saracoğlu Stadı'nda karşılaştı. Fenerbahçe, Deivid'in 44. dakikada kaydettiği golle rakibini geçen sarı-lacivertliler, yarı-final için avataj yakaladı.
Fenerbahçe ile Bursaspor, Fortis Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Şükrü Saracoğlu Stadı'nda karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, Deivid'in 44. dakikada kaydettiği golle Bursaspor'u 1-0 mağlup ederken, rövanş maçı için avantajlı bir skor elde etti.
Konuk takım Bursaspor, karşılaşmaya savunma güvenliğini ön planda tutarak başladı. Seyircisi önünde sahadan galibiyetle ayrılmak isteyen Fenerbahçe ise, rakibinin yaptığı sert savunmayı aşmak için yoğun çaba harcadı.
Vederson ve Emre'nin ceza sahası dışından yaptığı sert şutlarla sonuca gitmek isteyen sarı-lacivertliler, kaleci Ivankov'u aşmayı başaramadı.
Kontrataklarla Fenerbahçe kalesinde pozisyonlar bulan Bursaspor, bu fırsatları değerlendiremedi.
Karşılaşmanın 44. dakikasında kullanılan köşe vuruşunda ceza sahası içinde topla buluşan Deivid, kafa vuruşuyla toplu ağlara göndererek Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi.
Kalan sürede başka gol olamyınca ilk devre 1-0 sarı-lacivertlilerin üstünlüğüyle tamamlandı.
Soyunma odasına 1-0 geride giden Bursaspor, ikinci yarıya daha etkili başladı.
Fenerbahçe kalesinde önemli pozisyonlar yakalayan yeşil-beyazlılar, son vuruşlarda başarılı olamadı.
Çabuk toparlanan sarı-lacivertliler Bursaspor kalesindeki baskısını artırırken, bir kez daha fileleri havalandıramadı ve karşılaşma Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.