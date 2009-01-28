Fenerbahçe'den tek kurşun





FENERBAHÇE: 1 - BURSASPOR: 0





Stat: Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu

Hakemler: Mustafa Kamil Abitoğlu, Tarık Ongun, Volkan Narinç

Fenerbahçe: Volkan Babacan, Gökhan Gönül, Önder, Lugano, Roberto Carlos, Kazım, Selçuk, Emre, Vederson, Deivid, Semih

Bursaspor: Ivankov, Ali, Ömer, Tuna, Mustafa Keçeli, Volkan, Mustafa Sarp, Kirita, Romaschenko, Halil, Sercan

Gol: Dk. 44 Deivid (Fenerbahçe)



MAÇTAN DAKİKALAR



Fortis Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Fenerbahçe, Bursaspor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.



8. dakikada Halil'in ceza yayı üzerinden vuruşunda, kaleci Volkan Babacan yatarak topu kontrol etti.



15. dakikada Emre'nin ceza alanı dışından vuruşunda, top yandan auta gitti.



21. dakikada Gökhan'ın pasıyla ceza alanı dışında sağ çaprazda topla buluşan Kazım'ın falsolu vuruşunda, kaleci Ivankov üzerine gelen topu kontrol etti.



31. dakikada Sercan'ın ceza alanı dışından şutunda top yandan auta gitti.



Aynı dakikada, ceza alanı dışından Vederson'un sert şutunda, top kaleci Ivankov'da kaldı.



33. dakikada Emre'nin soldan ortasında, ceza sahası içinde Semih kafayı vurdu, savunmaya çarpan top yandan kornere çıktı.



44. dakikada Vederson'un sağdan kullandığı korner atışında, ceza alanı içinde ön direğe koşan Deivid, kafayla topu filelere göndererek, takımını 1-0 öne geçirdi.



45. dakikada Deivid'in ceza alanı dışında sol çaprazdan orta şut karışımı vuruşunda, arka direkte müsait durumda Semih topa dokunamayınca, meşin yuvarlak auta gitti ve karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle sona erdi.







İKİNCİ YARI



48. dakikada Gökhan Güleç'in pasıyla sağdan ceza alanına giren Volkan'ın sert şutunda, üst direkten dönen topu Fenerbahçe savunması uzaklaştırdı.



55. dakikada Deivid'in uzaktan sert şutunda, kaleci Ivankov üzerine gelen topu kontrol etti.



56. dakikada Mustafa Keçeli'nin soldan ortasında, kaleci Volkan Babacan'ın eliyle müdahale ettiği top, ceza alanı içinde kaldı. Volkan'a doğru giden topa bir kez daha hamle yapan Volkan Babacan, meşin yuvarlağı Bursasporlu oyuncudan önce kontrol etti.



65. dakikada Roberto Carlos'un pasıyla topla buluşan Kazım'ın ceza yayı dışından sert şutunda, top az farkla yandan auta çıktı.



71. dakikada Roberto Carlos'un soldan sert ortasında, altıpasta kaleci Ivankov'un, Semih'ten önce tokatladığı topu savunma uzaklaştırdı.



74. dakikada Ali'nin sağdan kullandığı korner atışında, ceza alanı içinde Tuna kafayı vurdu, meşin yuvarlak üstten auta gitti.



77. dakikada ceza yayı üzerinden Deivid'in vuruşunda, top kaleci Ivankov'da kaldı.



88. dakikada Deivid'in uzun ara pasında sağdan ceza alanına giren Gökhan Gönül'ün, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyondaki vuruşunda, ileri çıkan kaleci Ivankov yatarak iki hamlede topu kontrol etti.



Fenerbahçe, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

Fenerbahçe ile Bursaspor, Fortis Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Şükrü Saracoğlu Stadı'nda karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, Deivid'in 44. dakikada kaydettiği golle Bursaspor'u 1-0 mağlup ederken, rövanş maçı için avantajlı bir skor elde etti.Konuk takım Bursaspor, karşılaşmaya savunma güvenliğini ön planda tutarak başladı. Seyircisi önünde sahadan galibiyetle ayrılmak isteyen Fenerbahçe ise, rakibinin yaptığı sert savunmayı aşmak için yoğun çaba harcadı.Vederson ve Emre'nin ceza sahası dışından yaptığı sert şutlarla sonuca gitmek isteyen sarı-lacivertliler, kaleci Ivankov'u aşmayı başaramadı.Kontrataklarla Fenerbahçe kalesinde pozisyonlar bulan Bursaspor, bu fırsatları değerlendiremedi.Karşılaşmanın 44. dakikasında kullanılan köşe vuruşunda ceza sahası içinde topla buluşan Deivid, kafa vuruşuyla toplu ağlara göndererek Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi.Kalan sürede başka gol olamyınca ilk devre 1-0 sarı-lacivertlilerin üstünlüğüyle tamamlandı.Soyunma odasına 1-0 geride giden Bursaspor, ikinci yarıya daha etkili başladı.Fenerbahçe kalesinde önemli pozisyonlar yakalayan yeşil-beyazlılar, son vuruşlarda başarılı olamadı.Çabuk toparlanan sarı-lacivertliler Bursaspor kalesindeki baskısını artırırken, bir kez daha fileleri havalandıramadı ve karşılaşma Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.