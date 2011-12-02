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Spor

Fenerbahçe'den taraftarına çağrı İSTANBUL (A.A)

02 Aralık 2011 21:30

-Fenerbahçe'den taraftarına çağrı İSTANBUL (A.A) - 02.12.2011 - Fenerbahçe Kulübü, Spor Toto Süper Lig'de yarın Ankaragücü ile yapılacak karşılaşmada, sarı-lacivertli taraftarları dikkatli davranmaya ve olası bir cezaya sebebiyet vermemeye çağırdı. Kulübün internet sitesinde yapılan çağrıda, ''12. Adam'ın büyük desteği ile yeni bir zafere imza atmak istediğimiz Ankaragücü maçında, taraftarlarımızın tezahüratlarında dikkatli olması, küfür etmemesi,ettirmemesi gerekiyor'' denilerek, şu ifadelere yer verildi: ''Kulübümüz, küfürlü tezahürat dolayısıyla iki kez ceza aldı. Ankaragücü maçı ile birlikte deplasmanda oynayacağımız Bursaspor maçında alacağımız herhangi bir küfürlü tezahürat cezası, stadyumumuzda oynayacağımız Trabzonspor karşılaşmasında, takımımızı, en büyük gücü taraftarımızdan yoksun bırakabilir. Topuk Yaylası'nda, Bağdat Caddesi'nde, Şükrü Saracoğlu Stadı'nda, salonlarda takıma bağlılık duygusunun en güzel örneklerini sergileyen, kulübünü asla yalnız bırakmayan büyük Fenerbahçe taraftarı, zorlu lig yarışlarında takımını yalnız bırakmamak için üzerine düşeni yine yapmalı ve şunu asla unutmamalı; 12. Adam, takımının ne kadar yanında ise takımı o kadar güçlü...''

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