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Spor

FENERBAHÇE'DEN TARAFTARA SON UYARI İSTANBUL (A.A)

04 Şubat 2011 19:06

-FENERBAHÇE'DEN TARAFTARA SON UYARI İSTANBUL (A.A) - 04.02.2011 - Fenerbahçe Kulübü, taraftarlarına çağrıda bulunarak, küfürlü tezahürat yüzünden Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 3. kez para cezası alındığını ve bunun bir kez daha tekrarlanması halinde bir maç seyircisiz oynama cezasıyla karşı karşıya kalınacağını açıkladı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, PFDK'nın, Trabzonspor ile Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda oynanılan lig maçında gelişen saha olayları, küfürlü tezahürat sebebiyle ve bu durumun sezon içinde, Beşiktaş, Kasımpaşa ve Trabzonspor maçları olmak üzere 3. kez tekrarlanması dolayısıyla, kulübe 125 bin lira para cezası verdiği belirtilerek, ''Bununla birlikte, sezon içinde kulübümüzün aldığı toplam para cezası ise 295 bin liraya ulaştı. Statü gereği, taraftarlarımızın bir maçta daha küfürlü tezahürat yapması durumunda, kulübümüz, bir maç seyircisiz oynama cezası ile karşı karşıya kalacak'' ifadelerine yer verildi. Spor Toto Süper Lig'de yarın deplasmanda Manisaspor ile oynanacak maçta küfürlü tezahürat yapılmasının, takımın Kayserispor karşılaşmasında taraftar desteğinden mahrum kalmasına neden olacağı kaydedilen açıklamada, şöyle denildi: ''Takımımızın, taraftarımızın desteğiyle yoluna daha emin adımlarla devam ettiği lig yarışında '12. Adam'ın desteğinden mahrum kalması, hiçbirimizin kabul edebileceği bir durum değildir. 12. Adam, sorumluluklarının bilincinde olarak, önümüzdeki maçlarda takımını küfürsüz tezahüratlarla destekleyecek, takımıyla kol kola başarıya yürüyecek ve olası saha kapama cezasına da engel olacaktır. Fenerbahçe'nin, taraftarına olan inancı ve güveni bu noktada da karşılıksız kalmayacaktır.''

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