Fenerbahçe'den şampiyonluk aşkına, seri 2-2 oldu

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde şampiyonun belirlenmesi Pazartesi gününe kaldı. Fenerbahçe, play-off finalinin 4. maçında Galatasaray Odeabank'ı 71-65 yenerek seriyi 2-2'ye getirdi.

Karşılıklı basketlerle başlayan maçın ilk 5 dakikası 8-8 beraberlikle geçildi. Zellous ve Torrens'in sayılarıyla 11-0'lık bir seri yakalayan Galatasaray Odeabank, 8. dakikada 19-8'lik üstünlük yakaladı. Fenerbahçe'nin düşük şut yüzdesiyle oynadığı ilk periyot, 24-12 sarı-kırmızılıların lehine sona erdi.

İkinci periyoda daha etkili başlayan sarı-lacivertliler, 15. dakikada Yacoubou'nun basketiyle farkı 6 sayıya (24-30) indirdi. Rakibine Işıl Alben ve Şebnem Kimyacıoğlu'nun sayılarıyla karşılık veren konuk takım, 16. dakikada farkı tekrar çift hanelere (24-34) çıkardı. Rakibinin kolay basket bulmasına izin vermeyen Fenerbahçe, McCoughtry ve Birsel Vardarlı'nın isabetli atışlarıyla farkı eritse de Galatasaray Odeabank soyunma odasına 36-31 üstün gitti.

Üçüncü çeyreğin başlarında iki takım da üç sayılık atışlarda isabet sağlayarak skor üretti. Sarı-kırmızılılarda Torrens'in dış atışlarına, Birsel Vardarlı'nın üst üste bulduğu basketlerle cevap veren ev sahibi ekip, 25. dakika farkı 2 sayıya (42-44) indirdi. Savunma sertliğini artıran sarı-lacivertliler, üç sayı çizgisinin gerisinden Esmeral Tunçluer'in de devreye girmesiyle 29. dakikada 47-47'lik beraberliği yakaladı. Matovic'in basketine Zellous ve Şebnem Kimyacıoğlu'nun serbest atış çizgisinden kaydettiği isabetlerle karşılık veren Galatasaray Odeabank, final periyoduna 50-49 önde girdi.

Üçüncü çeyreğin bitimine 22 saniye kala hakem kararlarına tepki gösteren sarı-lacivertli taraftarlar, sahaya yabancı madde atarak karşılaşmanın kısa bir süre durmasına neden oldu.

Son periyoda hızlı başlayan ev sahibi takım, 33. dakika Holingsvorth'ün basketiyle 53-52 öne geçti. Hücum etmekte güçlük çeken sarı-kırmızılılar, serbest atış çizgisinden bulduğu sayılarla maça tutunmaya çalıştı. Bu bölümde rakibine 3 dakika boyunca sayı imkanı tanımayan ve McCoughtry'nin üst üste basketleriyle 10-0'lık bir seri yakalayan Fenerbahçe, skor üstünlüğünü ele alarak 36. dakikayı 63-54 üstün tamamladı. Kalan bölümde farkın kapanmasına engel olan sarı-lacivertliler, karşılaşmadan 71-65 galip ayrıldı ve seriyi 2-2'e getirdi.

Fenerbahçe'de McCoughtry ve Esmeral Tunçluer 15'er sayıyla galibiyette önemli rol oynadı. Galatasaray Odeabank'ta maçın en skorer ismi olan Zellous'ın 23 sayısı mağlubiyeti önleyemedi. Konuk takımda çift haneli sayılara ulaşan diğer bir isim Torrens ise 15 sayıyla mücadele etti.

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde 2013-2014 sezonunun şampiyonunun belirleneceği 5. ve son maç, 5 Mayıs Pazartesi günü Galatasaray Odeabank'ın ev sahipliğinde Abdi İpekçi Spor Salonu'nda oynanacak.

Bu arada Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, kulüp genel sekreteri ve basın sözcüsü Mahmut Uslu ile bazı yönetim kurulu üyeleri de karşılaşmayı salonda takip etti.

FENERBAHÇE: 71 - GALATASARAY ODEABANK: 65

Salon: Ülker Sports Arena Metro Enerji

Hakemler: Emin Moğulkoç, Mehmet Karabilecen, Kerem Baki

Fenerbahçe: Birsel Vardarlı 14, Pondexter 3, McCoughtry 15, Holingsvorth 8, Matovic 10, Esmeral Tunçluer 15, Yacoubou 6

Galatasaray Odeabank: Işıl Alben 5, Zellous 23, Torrens 15, Lyttle 8, Nevriye Yılmaz 6, Bone 2, Şebnem Kimyacıoğlu 6, Esra Şencebe, Yasemen Saylar

1. Periyot: 12-24

Devre: 31-36

3. Periyot: 49-50

5 faulle çıkan: 39.07 Işıl Alben (Galatasaray Odeabank)