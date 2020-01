Fenerbahçe'den 'Obradovic' açıklaması

Fenerbahçe Asbaşkanı Ozan Balaban, bir süredir Obradovic'le yeni sözleşme konusunda görüşmeler yürüten başkan Aziz Yıldırım'ın anlaşma sağladığını açıkladı.

Fenerbahçe Basketbol Şube Sorumlusu Ozan Balaban (altta), kulüp başkanı Aziz Yıldırım'ın, bir süredir yeni sözleşme imzalamak için görüşmelerde bulunduğu Obradovic ile anlaşma sağladığını açıkladı. Twitter'da Periscope üzerinden yayın yapan 'Ahmet Ercanlar ile Gündem Spor' programına konuk olan Balaban, "Obradovic’in sözleşmesinin uzatılmasıyla ilgili detaylar konuşuluyor. Başkanımız kendisiyle anlaşma sağladı. Zaten hocamıza baktığınız zaman sürekli bir kulüp değiştiren biri değil" dedi.

"Ne zaman kulübe gitsem başkan orada"



Fenerbahçe Kulübü için 'bacasız bir fabrika' ifadesini kullanan Balaban, Aziz Yıldırım'ın çalışmalarına dikkat çekerek şunları söyledi:

"Fenerbahçe bacasız bir fabrika. Her şeyin en iyisini yapmaya çalışan bir başkan var. Her an daha fazla nasıl büyürüz diye düşünüyoruz. Fenerium’un başarısı ortada. Hello Kity ile dalga geçtiler; ancak onlarla imza atmak herkesin harcı değil. Daha önce sadece Milan yapmıştı. 110 milyonu aşan bir ciromuz var. Biz bir deviz. Spor okullarımızda 50 bin öğrencimiz var. Şu an üniversitemizi kuruyoruz. Bunlar övünülecek şeyler, hep beraber uğraşıyoruz. Ne zaman kulübe gitsem başkan orada, ben utanıyorum bazen yeterince gidemediğim için. "

"1959'dan önceki şampiyonlukların peşindeyiz"



Ozan Balaban bir soru üzerine, 1959 yılından önce kazanılan şampiyonlukların geçerli sayılması yönündeki çalışmaların sürdüğünü belirterek, "O şampiyonluklar için hakkımızın peşinde düşeceğiz. O dönemdeki şampiyonluklar da şampiyonluk. Mutlaka izliyoruz. Takibinde ve peşindeyiz" dedi.

Balaban, Basketbol Federasyonu Başkanlığı'na aday olacağı belirtilen Hidayet Türkoğlu'na güven duyduklarını da belirterek şöyle devam etti:

"Basketbolumuzun yeniden yapılandırılması lazım. Mevcut başkan Harun Erdenay'la yeri geldi güldük yeri geldi kavga ettik; ama hep beraberdik. Baktığınızda federasyonun içinde de eskimiş bir yapılanma var. Bunlar yıllardır böyle devam ediyor. Biraz yenilenmeye ihtiyacımız var. Harun’la hep övünmüşümdür; Hidayet’in başarısınıdünya biliyor. Çok iyi olacağını düşünüyorum."