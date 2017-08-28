T24 LogoT24 Logo
Spor

Fenerbahçe'den Neto açıklaması

İSTANBUL, (DHA) Fenerbahçe, Rusya Ligi ekiplerinden Zenit'te forma giyen savunma oyuncusu Luis Neto ve oyuncunun kulübüyle görüşmelere başlandığını açıkladı

28 Ağustos 2017 22:57

İSTANBUL, (DHA)

Fenerbahçe, Rusya Ligi ekiplerinden Zenit\'te forma giyen savunma oyuncusu Luis Neto ve oyuncunun kulübüyle görüşmelere başlandığını açıkladı.
Sarı-lacivertli kulübün prensip anlaşmasına vardığı oyuncu, bu gece saat 01.00\'de İstanbul\'a gelecek.
Kulüpten yapılan açıklamada, \"Kulübümüz, profesyonel futbolcu Luis Neto ve takımı Zenit ile oyuncunun kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlamıştır.
Portekizli defans oyuncusu Luis Neto, bu gece saat 01.00\'da İstanbul Atatürk Havalimanına gelecek, sağlık kontrolünden geçecek ve görüşmelere burada devam edilecektir\" denildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHA Fenerbahçe Rusya LigiZenitLuis NetoSarılacivertliKulüptenPortekizliAtatürk Havalimanına

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Aşıyı emperyalizmle açıklamak mantık dışı; aşıda tereddüdü olanlar tıbbı bıraksın"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24