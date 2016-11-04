Fenerbahçe'den Manchester'a geçit yok

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi 4. maçında İngiliz ekibi Manchester United'ı İstanbul'da ağırladı. Sarı-lacivertliler rakibini güzel bir oyundan sonra 2. dakikada Moussa Sow ve 52. dakikada Jeremain Lens'in golleriyle 2-1 yendi. Konuk takımın tek golünü 89. dakikada Wayne Rooney attı.

Maça hızlı ve istekli başlayan Fenerbahçe golü de erken buldu. Hasan Ali Kaldırım'ın sol kanattan yaptığı ortada rövaşatayla vuran Sow, kaleci David De Gea'nın üzerinden topu ağlarla buluşturdu ve gecenin en güzel gollerinden birine imza attı. İlk yarıdaki üstünlüğünü devrenin bitimine kadar sürdüren sarı-lacivertli ekip soyunma odasına 1-0 önde girdi.

İkinci yarının ilk bölümünde konuk takımın cılız gol girişimleri sonuç vermezken Fenerbahçe 59. dakikada farkı 2'ye yükseltti. Ceza sahası dışında İbrahimovic'in Mehmet Topal'ı düşürmesiyle kazanılan serbest vuruşta atışı kullanan Lens, topu De Gea'nın solundan ağlara gönderdi. İki farklı skoru yakalayan Fenerbahçe rahatlarken, oyun üstünlüğünü de devam ettirdi.

Maça 68. dakikada Volkan Şen'in yerine dahil olan Emmanuel Emenike, 3 önemli gol fırsatını kullanamazken Manchester United 89. dakikada Wayne Rooney'nin uzak mesafeden yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi ve farkı 1'e indirdi. Ancak Fenerbahçe üstünlüğünü son düdüğe kadar koruyarak maçtan 2-1 galip ayrılmayı başardı.

Manchester United'ın yıldız oyuncularından maça ilk 11'de başlayan Paul Pogba 30. dakikada sakatlanarak yerini Zlatan İbrahimovic'e bıraktı. İsveçli yıldız ise maç boyunca istediği topları alamazken sinirli tavırlarıyla Fenerbahçe seyircisinin de tepkisini çekti.

Grubun diğer maçında Zorya Feyenoord ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçların ardından A grubunda Fenerbahçe ve Feyenoord 7'şer puanla ilk iki sırayı paylaşırken 6 puanda kalan Manchester United üçüncü, 2 puanlı Zorya dördüncü sırada yer aldı.

Fenerbahçe grubundaki bir sonraki maçını 24 Kasım'da Zorya ile İstanbul'da oynayacak. Manchester United ise Feyenoord'u konuk edecek.

Anderlecht Mainz'ı sahadan sildi

Avrupa Ligi C grubu maçında Alman temsilcisi Mainz, Belçika'nın şampiyonluk rekortmeni Anderlecht'e konuk olduğu maçta ummadığı bir skor aldı.

Rakibi karşısında son derece kötü bir futbol sergileyen kırmızı-beyazlılar sahadan 6-1 mağlup ayrıldı. Mainz'ın gruptaki ilk yenilgisini aldığı maçta Yunus Mallı 90 dakika forma giyerken Levin Öztunalı 79. dakikada Donati'nin yerine oyuna dahil oldu. Maça ilk 11'de başlayan Suat Serdar ise 67. dakikada yerini Jairo'ya bıraktı.

Anderlecht'in gollerini 9 ve 41. dakikalarda Stanciu, 62. dakikada Tielemans, 89 ve 90+4'te penaltıdan Teodorczyk ve 90+2'de M.Bruno attı. Mainz'ın skoru 1-1 getiren tek golünü 15. dakikada de Blasis kaydetti.

Mainz teknik direktörü Martin Schmidt alınan sonucu 'bir felaket' olarak nitelerken kulübün twitter sayfasında da 'Söylenecek söz yok. Mainz farklı kaybetti' paylaşımına yer verildi.

Grubun diğer maçında Saint-Etienne Gabala'yı sahasında 2-1 yendi. Anderlecht ve Saint-Etienne 8'er puanla ilk iki sırayı paylaşıyor. 5 puanla 3. sırada kalan Mainz'ın gruptan çıkabilmesi için Saint-Etienne ve Gabala ile oynayacağı son iki maçını kazanması gerekiyor.

UEFA Avrupa Ligi A, B, C, D, E ve F grupları 4. maçlarında alınan sonuçlar şöyle;

A grubu: Fenerbahçe 2– Manchester United 1, Zorya 1 – Feyenoord 1

B grubu: Astana 1 – Olympiacos 1, APOEL 1– Young Boys 0

C grubu: Anderlecht 6 – Mainz 1, Gabala 1– Saint.Etienne 2

D grubu: Maccabi Tel Aviv 0– AZ Alkmaar 0, Zenit 2 – Dundalk 1

E grubu: Astra Giurgiu 1 – Viktoria Plzen 1, Austria Wien 2 – Roma 4

F grubu: Athletic Bilbao 5 – Genk 3, Sassuola 2 – Rapid Wien 2

© Deutsche Welle Türkçe

DW/dpa/sid, UÇ