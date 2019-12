-FENERBAHÇE'DEN KUTLUALP'İN İDDİALARINA YANIT İSTANBUL (A.A) - 26.07.2010 - Fenerbahçe Kulübü'nün eski yönetim kurulu üyelerinde Hakan Bilal Kutlualp'in, Fenerbahçe Kulübü 2009 yılı faaliyet raporunda bulunan mali tabloların, raporlarda yer aldığı gibi denetleme firması Deloitte'in onayından geçmediği ve onay imzalarının da sahte olduğu şeklindeki iddiaları, sarı-lacivertli kulüpten sert karşılık buldu. Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Murat Özaydınlı, beraberinde Fenerbahçe Kulübü Mali İşler Koordinatörü Abdülkadir Kuşin, Fenerbahçe Kulübü Denetleme Kurulu Başkanı Doğan Yeşim ve Deloitte Türkiye Denetim Ortağı Ömer Tanrıöver'le birlikte, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda basın mensuplarının karşısına çıktı. Mali konuların, dünyanın her yerinde ciddi ve hassas konular olduğunu dile getiren Murat Özaydınlı, şöyle konuştu: ''Fenerbahçe'nin ne kadar başarıyla yönetildiği, sadece futbol değil tüm branşlarda ne kadar başarılı çalışıldığı ortada. Dikili taşı yoktu Fenerbahçe'nin, şimdi ise saymakla bitmez. Tüm bunlar ortadayken, bazı insanlar neyin peşinde diye ciddi bir düşünce alıyor insanı. Bu açıklamaları yapan kişi, eski bir yönetim kurulu üyemiz. Tenkit edilen bazı konularda, kredilerle ilgili, en büyük yatırımların yapıldığı, harcamaların yapıldığı dönemlerde bizzat kendisinin de imzası var. Bu tip finansal şeylerle ortamı germek, suçlamalara bulunma, çamur at izi kalsın demek manidardır.'' Ortaya atılan iddiaların Fenerbahçe Kulübü'nün çok kıymetli zamanlarını harcadığını söylerken, bugün bir transfer görüşmesi için yurt dışında bulunması gerektiğini aktardı. Konunun basına yansıyış şeklini eleştiren Murat Özaydınlı, yakın ilişki içinde bulundukları genel yayın yönetmenlerinin, kendilerine hiç ulaşmadan haberi kullanmalarından şikayet ederken, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın, Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda söylediği, ''Bizi her konuda eleştirebilirsiniz, ancak mali konularda hiçbir şüpheniz olmasın'' şeklindeki ifadelerini hatırlatarak, ''Bu konularla ilgili gerek şahsi, gerek Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu olarak her türlü hukuki haklarımızı sonuna kadar kullanacağız'' dedi.