T24 LogoT24 Logo
Spor

Fenerbahçe'den İsmail Köybaşı açıklaması

Fenerbahçe transfer döneminin başlamasıyla Roman Neustadter, Van der Wiel ve Aatif Chahechouhe’yu kadrosuna katmıştı

13 Temmuz 2016 13:02

Fenerbahçe, İsmail Köybaşı ile transfer görüşmelerine başladığını KAP'a bildirdi.

Spor Toto Süper Lig’de transferin hızlı takımı Fenerbahçe, Beşiktaş ile sözleşme yenilemeyerek takımdan ayrılan İsmail Köybaşı ile görüşmelere başladığını duyurdu.

Sarı-lacivertli ekipten KAP’a yapılan açıklama şöyle;

“Geçtiğimiz sezon Beşiktaş’ta forma giyen milli sol bek İsmail Köybaşı ile futbolcunun transferi için görüşmelere başlanmıştır.

Kamuoyuna duyurulur.”

Fenerbahçe transfer döneminin başlamasıyla Roman Neustadter, Van der Wiel ve Aatif Chahechouhe’yu kadrosuna katmıştı.

ETİKETLER

İsmail KöybaşıBeşiktaşFenerbahçeKAP

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24