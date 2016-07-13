Fenerbahçe'den İsmail Köybaşı açıklaması

Fenerbahçe, İsmail Köybaşı ile transfer görüşmelerine başladığını KAP'a bildirdi.
Spor Toto Süper Lig’de transferin hızlı takımı Fenerbahçe, Beşiktaş ile sözleşme yenilemeyerek takımdan ayrılan İsmail Köybaşı ile görüşmelere başladığını duyurdu.
Sarı-lacivertli ekipten KAP’a yapılan açıklama şöyle;
“Geçtiğimiz sezon Beşiktaş’ta forma giyen milli sol bek İsmail Köybaşı ile futbolcunun transferi için görüşmelere başlanmıştır.
Kamuoyuna duyurulur.”
Fenerbahçe transfer döneminin başlamasıyla Roman Neustadter, Van der Wiel ve Aatif Chahechouhe’yu kadrosuna katmıştı.