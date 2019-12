-FENERBAHÇE'DEN İDDİALARA SERT YANIT İSTANBUL (A.A) - 11.03.2011 - Fenerbahçe Kulübü, Trabzonspor ve Beşiktaş kulüplerinin hafta başında yaptığı açıklamalara basın toplantısıyla yanıt verdi. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı 1907 Tribünü'nde düzenlenen basın toplantısında kulüp yönetim kurulu adına asbaşkan Şekip Mosturoğlu açıklamalarda bulunurken, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Yüksel Günay, yönetim kurulu üyeleri Murat Özaydınlı, Cihan Kamer, Ömer Temelli, genel sekreter Vedat Olcay, Hakan Dinçay, Turhan Şahin, Ünal Uzun ve Yasemin Merçil de salonda hazır bulundu. Asbaşkan Mosturoğlu, ''Şerefli ikinciliklerden bahsedenlerin, o ikincilikleri bize karşı alamadıklarını bir kez daha hatırlatırız. Sayın Süleyman Seba'ya ait 'şerefli ikincilik' sözünün manevi anlamını da aşan daha şerefli ikincilikler kulübümüzün yakın tarihinde bulunmaktadır'' diye konuştu. Bu ikinciliklerin, camialarını çok derinden üzdüğünü ve travma yaşatmış olsa da, bu düzen içinde kulüplerinin ne denli temiz olduğunun da en açık göstergesi olduğunu anlatan Mosturoğlu, şunları kaydetti: ''İkinciliklerimiz, futbolun 'derin ağabeyinin' aslında kimler olduğunu, kimlerin futbolu kendi çıkarları için kirlettiğinin en açık göstergesidir. Kendilerini 'temiz ligci' olarak isimlendirenlerin gerçek yüzünün ne olduğunu bugün herkes bir kez daha görmüştür. Sayın Süleyman Seba'yı referans gösterenler, bugün Süleyman Seba'yı 'Efsane başkan' yapan değerlerin, 'Son maçta düşen ya da şampiyon olan takımı belirlemek' ya da 'Lig bizim kupa sizin' gibi değerler olmadığını anlamalıdır.'' -''GEÇMİŞTE DÜŞÜNCESİZCE YAPILAN AÇIKLAMALAR''- Geçmişte yapılan bazı talihsiz açıklamaların söylendiği anda yarattığı etkinin çok üstünde olan etkilerini yıllarca sürdürebileceğine dikkati çeken Mosturoğlu, şu ifadeleri kullandı: ''(Kupa bizim, lig sizin) söylemi bundan 2-3 sezon öncesine ait. Hayatın cilvesine bakın, bu sezon Beşiktaş ile Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda aynı grupta yer aldı. Ne tesadüftür ki, Trabzonspor, Beşiktaş'a yenildi, Beşiktaş'ın kupada ilerleyişine izin verdi. Beşiktaş da Trabzonspor'a yenildi ve Trabzonspor'un şampiyonluk iddiasını sürdürmesine olanak tanıdı. Biz de bugün bu sonuçlara bakarak ve o söylemi hatırlayarak bir anlam mı çıkarmalıyız? Görüyor musunuz, düşüncesizce söylenen bir söz tarih boyunca peşinizi bırakmıyor. İşte bu yüzden hala Süleyman Seba'yı size örnek olarak gösteriyoruz.'' -''TARİH BOYUNCA TAŞIYACAKTIR''- Asbaşkan Mosturoğlu, basın toplantısında daha sonra şu ifadeleri kullandı: ''Her sezon benzer şekilde talihsiz açıklama yapmayı gelenek hale getiren Beşiktaş Kulübü, Trabzonspor'un açıklamasını takiben bir açıklama yayınladı. Bu açıklamada bir bölüm, son derece çarpıcı geldi bizlere. Şöyle ki, açıklamada, 'TFF, Trabzonspor ile oynadığımız maçı berabere bitirmek için hakeme talimat verdi ama sonuç Trabzonspor'un galibiyeti ile bitti. Yani biz oyunu bozduk' anlamına gelen ifadeler kullandı. Beşiktaş Kulübü Yönetimi, çok net bu anlamı ihtiva eden bu açıklamanın sorumluluğunu da önceki talihsiz açıklamaları gibi tarih boyunca taşıyacaktır. Onun içindir ki asla Süleyman Seba gibi efsane bir başkanın nitelikleri sizlerde bulunmuyor. Onun içindir ki size kimse efsane demiyor.' -''ÖZÜR DİLEME MAKİNESİNE DÖNDÜ''- Sadri Şener'in, takımının Kayserispor ile yaptığı maçın ardından, tribünlerden atılan yabancı madde kafasına isabet eden hakem Yunus Yıldırım'dan özür dilediğini hatırlatarak, ''Sayın Şener'in bu özrü kabahatinden büyük mü, bilemeyiz. Ancak benzer eylemlerde, kulübümüz 2 maç seyircisiz, Gaziantepspor ise hükmen mağlubiyet ve 1 maç tarafsız saha cezası aldı. Trabzonspor ise yalnızca 1 maç saha kapatma cezası aldı. Sayın Şener, bugün şikayet ettiği Futbol Federasyonun, bu olay sebebiyle Trabzonspor'a verdiği cezayı nasıl değerlendirmektedir? Sayın Şener, değerlendirmesinin ardından belki TFF'den de özür dileyecektir'' diye konuştu. Sadri Şener'in Beşiktaş-Trabzonspor maçının ardından yaşanan olayların ardından yaptığı açıklamayı da hatırlatan Mosturoğlu, şöyle konuştu: ''Sayın Şener, hocasının kafasına ayakkabı fırlatılan maçın ardından, 'Şeref tribününde bir itiş kalkış oldu. Sonra ben camia adına özür diledim. Şenol hocayı sakinleştirmeye çalıştık, sakinleşti, soyunma odasına gitti. O da haklıydı. Beşiktaş'a karşı 10 kişiyle galip gelmek kolay değil. Zoru başardı, sevinmesi doğaldır. Beşiktaş camiası bizim çok sevdiğimiz bir camiadır. Bir hatamız olduysa kusura bakmasınlar' dedi. Trabzonspor aynı açıklamasında Gençlerbirliği'nin haklarının kim tarafından savunulacağını soruyor. Emin olun, Gençlerbirliği yönetimi de en az Trabzonspor yönetimi kadar kendi haklarını savunmaya muktedirdir. Ancak merak ediyoruz, Kayserispor ile oynanan her iki maçta da Trabzonspor lehine olan hakem hatalarından dolayı Trabzonspor yönetimi ne yapmıştır? Tahmin ediyorum Sayın Şener, böylesine bir alışkanlık edindiğinden Kayserispor yönetiminden de özür dilemiştir! Bilemiyorum, basına yansımadı.'' - ''TRABZONSPOR'UN AÇIKLAMALARI SUÇ OLUŞTURMAKTADIR'' - Trabzonspor'un yaptığı yazılı açıklamada, ''Trabzonspor yönetimin kendi hakkını kendinin almaya muktedir olduğu, saha dışı yöntemlere başvurulacaksa bu yöntemlere de başvurulacağı'' şeklinde ifadenin bulunduğunu kaydeden asbaşkan Mosturoğlu, ''Açıklamanın bu bölümü, hem ceza hukuku, hem futbol disiplin hukuku bakımından suçtur. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Kimse hukuk dışında hak arayamaz, hele hele hiç kimse kendi hakkını kendisi alamaz'' dedi. Mosturoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Yine aynı açıklamada, 'İnine çekilen' medyadan bahsedilmektedir. İne neyin çekildiği herkesçe malumdur. Açıklamanın bu kısmının muhatabı medya olduğuna göre, Sayın Sadri Şener, sanırım, bundan sonraki ilk fırsatta da medyadan özür dileyecektir. Açıklamada 70'li yılların geride kalmış yöneticilik anlayışından bahsetmektedir. Bugün Trabzonspor yönetiminde bulunanların, 70'li yıllarda en çok şampiyon olan takımının Trabzonspor olduğunu bilmediği anlaşılmaktadır. 70'li yılların yönetim anlayışı, açıklamada kast edildiği üzere yanlış ve hatta gayrı ahlaki bir anlayış ise bundan en çok Trabzonspor yararlanmıştır. Bence, Trabzon fırtınasının tohumlarını atan ve her biri birbirinden değerli şampiyonlukları elde eden 70'li yılların başkan ve yöneticileri içinde bulundukları maddi koşullar göz önünde bulundurulduğunda elleri öpülecek, şükranla anılacak insanlardır. Sayın Sadri Şener, bu açıklamadan dolayı hiç vakit kaybetmeden Trabzonspor'u Trabzonspor yapan 70'li yılların başkanlarından, yönetim kurulu üyelerinden, teknik adamlarından ve futbolcularından da özür dilemelidir. Kısacası, imzasız yayınlanan son açıklamadan dolayı, Sayın Şener'in özür dilemesi gereken o kadar kişi ve kurum var ki, Sayın Şener özür dilemeye bugün başlasa, özürlerini herhalde ancak ligin sonuna bitirebilir. Bir kez daha vurgulamak isterim ki, çok hata yapanlar çok özür diler. Sadri Şener, özürlerine son vermek için, nerede yanlış yaptığını düşünmeli, sonradan özür dilemeyeceği tasarruflarda bulunmalıdır.'' Şekip Mosturoğlu, Spor Toto Süper Lig'in yayıncı kuruluşu Lig TV'den, sezon boyunca yapılan tüm hakem hatalarının çıkartılması halinde, hangi takım lehine daha çok hata yapıldığının ortaya çıkabileceğini söyledi.