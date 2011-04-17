-FENERBAHÇE'DEN HAKEM TEPKİSİ İSTANBUL (A.A) - 16.04.2011 - Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu, Gaziantepspor maçının hakemi Hüseyin Göçek'in kötü bir yönetim sergilediğini ileri sürdü. Mosturoğlu, Spor Toto Süper Lig'de Gaziantepspor'u 1-0 yendikleri maçın sonunda düzenlediği basın toplantısında, karşılaşmanın hakemine eleştirilerde bulundu. Merkez Hakem Kurulu'nun hakemlerin durumlarına gözatıp çeki düzen vermesi gerektiğini belirten Mosturoğlu, aksi takdirde şampiyonluğun futbolcular tarafından değil, hatalı hakem kararlarıyla belirleneceğini ileri sürdü. Son dakikada attıkları golle galip geldikleri için sevinçli olduklarını, aynı zamanda da gergin olduklarını kaydeden Şekip Mosturoğlu, bu gerginliği yansıtmamak adına açıklama yapma gereği duyduğunu belirterek, şunları kaydetti: ''Daha önce yaptığımız basın toplantısında gerekmediği taktirde konuşmayacağımızı söylemiştik. Bu sözümüzün arkasında durduk. Lig yarışındaki tansiyonu mümkün olduğu kadar düşürmeye gayret ettik. Bu dönem içinde tabi ki hakem hataları oldu. Bugün maalesef 30. saniyeden itibaren yanlış hakem kararı diyemeyeceğim... Bu kadar hatalı kararın arka arkaya verildiği, hatanın hatayla düzeltilmeye çalışıldığı maç seyretmedim. Yöneticiler olarak üzerimize düşeni yapıyoruz. Futbolcularımız, taraftarımız aynı şekilde. Taraftarımız küfür sebebiyle sahamızın kapanacağının bilincindeler. Biz hata yapmıyoruz ama maalesef sahada oynanan oyunda hata yapan insanlar var ve bu hatalar hiçbir şekilde düzelmiyor. Bu hata bugün şampiyonluk yarışının bu gece bitmesine sebebiyet verecek kadar büyük bir hataydı.'' Kötü yönetilen bir maçın ardından en ufak bir olay olmamasına minnettar olduğunu belirten Mosturoğlu, ''Bundan sonra da mümkün olduğu kadar tansiyonu yükseltici açıklamalar yapmamaya gayret edeceğiz ama bugün hakem hatasının ötesinde çok büyük yanlışlar vardı'' dedi. Fenerbahçe'ye penaltı verilmemesiyle ilgili bir soruya da Mosturoğlu, ''Hakemlerimiz penaltı gibi penaltı diye bir kavramı kendilerine ilke edindiler. Maalesef Türkiye'de hem sertlik, hem penaltıların uygulanması kişiden kişiye değişiyor'' şeklinde yanıt verdi. Mosturoğlu, golden sonra saha içinde yaşanan olaylarda Aziz Yıldırım'ın yanı sıra bazı yöneticilerin saha içine girmesi konusunda, ''Bütün çabamız lig yarışında seyirci avantajımızı kaybetmemek. Herkes elinden gelen gayreti sarfediyor. Herkes inandığı yolda elde ettiği avantajları kaybetmemek için çaba sarfediyor. Başkanımız da sahadaysa bunun içindir'' diye konuştu.