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Spor

FENERBAHÇE'DEN GÜVENLİĞİN ARTIRILMASI İÇİN BAŞVURU İSTANBUL (A.A)

20 Mayıs 2011 22:18

-FENERBAHÇE'DEN GÜVENLİĞİN ARTIRILMASI İÇİN BAŞVURU İSTANBUL (A.A) - 20.05.2011 - Fenerbahçe Kulübü, futbol takımının Spor Toto Süper Lig'de 22 Mayıs Pazar günü Sivasspor ile yapacağı şampiyonluk maçında güvenliğin artırılması için Futbol Federasyonu'na başvurdu. Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada, Spor Toto Süper Lig'in son haftasında deplasmanda Sivaspor ile oynanacak mücadelede güvenlik önlemlerinin artırılması konusunda Futbol Federasyonu'na kulüp tarafından başvuruda bulunulduğu bildirildi.

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