Fenerbahçe'den gövde gösterisi



T24 -



Fikstür ve sonuçlar







Mücadelenin ilk yarısı Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı





Alex ve Stoch ileri uçta görev aldı





Serdar Kemisal sakatlığı nedeniyle kadroda yok





Tribünden 58. madde mesajı



'Lefter' unutulmadı





Fenerbahçe, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda Kayserispor'u ağırladı.11 ve 67. dakikalarda Alex'in golleriyle skoru 2-0 yapan Fenerbahçe, 77. dakikada Miroslav Stoch'un mükemmel golüyle skoru 3-0'a taşıdı. Karşılaşmanın son dakikalarında sahneye çıkan Bienvenu, maçın skorunu ilan etti.Ligde üst üste 3. galibiyetini alan Fenerbahçe, puanını 45'e yükselterek, lider Galatasaray'ın ardından ikinci sıradaki yerini korudu.Kayserispor ise yeni yılda henüz galibiyetle tanışamadı. Sarı kırmızılı ekip 21. haftayı 26 puanla kapattı.Spor Toto Süper Lig'de puan durumuFenerbahçe, karşılaşmanın 11. dakikasında Kayserispor kalecisi Nicolas Navarro'nun hatasından bulduğu golle 1-0 öne geçti. ceza alanı içinde topu kontrol eden Pekarik, meşin yuvarlağı kaleci Navarro'ya verdi. Navarro topu ayağından çıkarmakta gecikince kaleciye pres yapan Alex, uzanarak Navarro'nun önündeki topa dokunup, meşin yuvarlağı filelere gönderdi ve takımını 1-0 öne taşıdı.14. dakikada Fenerbahçe, Bilica'yla ikinci gole yaklaştı. Stoch'un ortasında arka direkte Yobo'nun kafayla penaltı noktasına doğru gönderdiği topa Bilica'nın kafa vuruşunda, kaleci Navarro son anda dokunarak topu üstten kornere attı.Oyunu bu dakikalarda kendi alanında kabul eden, kontra ataklarla Fenerbahçe kalesine gitmek isteyen Kayserispor, kalesinde ciddi tehlikeler atlatmaya devam etti. 24'üncü dakikada, Gökhan Gönül'ün yerden ortasında, Alex'in üzerinden atladığı topu penaltı noktasına yakın yerde kontrol eden Cristian'ın vuruşunda, kaleci Navarro uzanarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.Dakikalar 32'yi gösterirken, Caner Erkin'den topu kapan Furkan, kazandığı topu içeri çevirdi. Abdullah'ın şutunda kaleci Volkan gole izin vermezken, savunma topu kornere gönderdi.İkinci yarının başlamasıyla iki takımın top kayıpları artarken, Fenerbahçe 60. dakikada 2. gole çok yaklaştı. Alex'in kullandığı serbest vuruşta, ceza alanı içerisinde Gökhan Gönül iyi yükseldi. Savunmanın olmadığı bu pozisyonda topa iyi vuran Gökhan, kaleci Navarro'yu aşamadı.66. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Soldan Stoch, topu içermek isterken, kayarak müdahelede bulunan Eren'in koluna çarpan topun ardından karşılaşmanın hakemi Bülent Yıldırım penaltı noktasını gösterdi.Penaltı atışını kullanmak için topun başına geçen Alex, kendisinini ve takımının 2. golüne imza attı.Skor tabelasına 2-0'ın yansımasının ardından Fenerbahçe taraftarının tezahüratının arttığı dakikalarda, Fenerbahçe 3. golü buldu. 77. dakikada ceza alanının dışında topa çok sert vuran Stoch, skoru 3-0'a taşıdı.Dakikalar 90'ı gösterirken sahneye Henri Bienvenu çıktı. Stoch'un kullandığı kornerde, ön direkte Gökhan'ın dokunmasının ardından savunma topu uzaklaştırmakta güçlük çekti. Pozisyonu iyi takip eden Bienvenu, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu ve maçın skorunu ilan etti: 4-0Fenerbahçe'nin Spor Toto Süper Lig'de Kayserispor ile yaptığı mücadelede sarı-lacivertli ekibin 11'inde forvet oyuncusu bulunmazken, Alex ve Stoch ileri uçta görev aldı.Sakatlığı nedeniyle geçen hafta Manisaspor deplasmanında forma giyemeyen Alex, sakatlığının geçmesiyle Kayserispor maçında takıma dönerken, teknik direktör Aykut Kocaman Brezilyalı oyuncuyu orta alanın önündeki bölgede sahaya sürdü.Ziraat Türkiye Kupası'nda Konya Torku Şekerspor, ligde de Manisaspor mücadelelerinde Alex'in bölgesinde görev yapan Stoch, Kayserispor karşısında Alex ile birlikte gol bölgesine yakın oynadı.Manisaspor maçınında etkili performans ortaya koyan Caner Erkin ile Miroslav Stoch'a Kayserispor maçında da ilk 11'de yer veren Kocaman, o maçta forvette oynayan Bienvenu'yü yedek bıraktı.Fenerbahçe'de, sol arka alt adalesinde sertleşme bulunan savunma oyuncusu Serdar Kesimal Kayserispor maçında kadroda yer almadı.Serdar'ın yerine savunmada Bilica şans bulurken, Brezilyalı futbolcu Yobo ile birlikte görev yaptı.Sarı-lacivertli ekipte Serdar'ın yanı sıra sakatlıkları bulunan Sezer Öztürk, Semih Şentürk, Selçuk Şahin ve Bekir İrtegün de kadroda yer almayan isimler oldu. Genç savunma oyuncusu Hasan Erbey, geçen hafta olduğu gibi sakat futbolcuların yokluğunda 18 kişilik kadroda yer alarak, yedekler arasında bulundu.Kocaman, genç futbolculardan Recep Niyaz'ı da kadroya aldı.Fenerbahçeli taraftarlar, açtıkları pankartla Türk futbolunda son dönemde tartışılan 58. madde konusunda mesaj verdiler.Türk Telekom tribününün alt ve üst tribünlerinin orta kısmında asılan pankartta, ''Zeki Rıza'nın, Lefter'in Fenerbahçe'si pazarlık konusu yapılamaz. 58. madde değişmesin, eksi puan gerçekleşmesin'' yazısı yer aldı.Taraftarlar, maraton üst tribünde ise Fenerbahçe'nin hafta içinde çok sayıda maç oynamasına vurgu yapılarak, ''Hafta sonu deplasman istiyoruz'' pankartı açıldı.Fenerbahçe Kulübü'nün sponsorlarından Türk Telekom'un, vefat eden Türk futbolu ve Fenerbahçe'nin ''Ordinaryüs'' lakaplı efsane futbolcusu Lefter Küçükandonyadis'in anısına hazırladığı 25x30 metre boyutlarındaki dev Fenerbahçe forması, tribünde açıldı.Daha önce kulüp merkezinde taraftarların ve kulüp çalışanlarının imzasına açılan, daha sonra Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde futbol takımı oyuncuları ve teknik heyeti tarafından imzalanan, ardından çeşitli noktalarda taraftarların imzasına sunulan forma, son olarak Kayserispor maçında Türk Telekom Tribünü'ne kurulan düzenekle açıldı.Tribünün diğer tarafında ise ''Ver Lefter'e yaz deftere. Kalbimizdesin'' yazılı, Lefter'in kupalı fotoğrafının bulunduğu dev pankart açıldı.Karşılaşma öncesi yapılan seremonide, dev forma hazırlanan düzenekle aşağıdan tribün çatısına doğru açıldı. Bu arada, maç öncesi orta alanda açılan, gençlerin taşıdığı pankartta Lefter'in futbol topunu öpen fotoğrafı yer aldı.Efsane futbolcunun, ''Ben Fenerbahçe formasını sırtımda değil, başımda taşıdım'' sözü pankart olarak tribünde yer aldı.