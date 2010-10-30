-FENERBAHÇE'DEN GOL SESİ ÇIKMIYOR İSTANBUL (A.A) - 30.10.2010 - Spor Toto Süper Lig'de son iki maçını beraberliklerle geride bırakan ligin en golcü ekibi Fenerbahçe, son iki haftada gol yolarında etkisiz kaldı. İlk 8 haftada rakip filelere 24 gol atan sarı-lacivertliler, son iki hafta maçında sadece bir kez golle buluşarak, başarılı peformansının uzağında kaldı. Lig'de gol krallığı yarışını, attığı 7 golle önde götüren Niang'ın da forma giydiği son iki maçta golle buluşamadığı Fenerbahçe'de, Alex ve Semih'in 4'er, Emre'nin 3, Lugano'nun 2, Gökhan Gönül, Mehmet Topuz, Andre Santos ve Stoch'un da 1'er golleri bulunuyor. Sarı-lacivertli ekibin hanesine bir gol de rakip oyuncunun kendi kalesine attığıyla yazılmıştı. Son maçta Bursaspor maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Niang 8. ve 9. hafta maçlarını boş geçerken, sarı-lacivertlilerin bir diğer golcü ismi Alex en son 6. haftadaki Kasımpaşa mücadelesinde golle buluşmuştu. Zorlu maçlarda gol yollarındaki sıkıntısı ön plana çıkan Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş, Galatasaray, Kayserispor ve Bursaspor maçlarında toplam 4 gol atabildi.