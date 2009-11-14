Fenerbahçe'den gidiyorlar

Fenerbahçe’de Roberto Carlos, Deivid ve Uğur Boral’ın devre arasında yönetimin kapısını çalarak takımdan ayrılmak istediklerini resmen bildirecekleri öğrenildi. Teknik Direktör Daum’un ise üç oyuncunun gitmesine sıcak bakmadığı bildirildi.



Fenerbahçe Yönetimi’nin yaklaşan devre arasında başı bir hayli ağrıyacak. Roberto Carlos, Deivid ve Uğur Boral’ın ara transferde kulüpten ayrılmak için izin isteyecekleri öğrenildi.

Takımın konsantrasyonunu bozmamak adına transfer dönemine kadar suskun kalmayı tercih eden üç oyuncunun, futbol hayatlarını başka bir kulüpte sürdürme kararı aldıkları bildirildi.

Teknik Direktör Christoph Daum’un göreve gelmesi ile birlikte forma şansı bulamayan Uğur Boral ile Deivid’in sözleşmeleri devam etmesine rağmen kendilerine talip olan kulüplerle masaya oturmak istedikleri belirlendi. Roberto Carlos’un da ülkesine geri dönme konusunda kararlı olduğu ve yönetimden bonservisini ücretsiz almanın hesaplarını yaptığı vurgulandı.



Prensipte anlaştı



Deivid’in, Yunanistan’ın Olympiakos takımını çalıştıran eski hocası Zico ile prensip anlaşmasına vardığı, devre arasında kulüplerin pazarlık masasına oturacağı ifade edildi. Brezilyalı yıldızın bonservisi konusunda Fenerbahçe Yönetimi’nden kolaylık beklediği ve kendisine zorluk çıkarılmamasını isteyeceği bildirildi.



Teknik Direktör Daum’un ise bu üç oyuncunun takımdan ayrılmasına sıcak bakmadığı, Roberto Carlos, Deivid ve Uğur Boral’ı ikna etmek için çaba harcayacağı belirtildi.