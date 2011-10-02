FenerBahçe'den Galatasaray'a zeytin dalı

T24

‘Yanlışı düzelteceğiz'



Vatan gazetesinin haberine göre; Fenerbahçe Başkanvekili Nihat Özdemir, G.Saray Başkan Yardımcısı Adnan Öztürk’ten özür diledi... Bilindiği üzere G.Saray ile F.Bahçe arasındaki ilişkiler sezon öncesinde TFF’nin şike soruşturmasıyla ilgili olarak karar alma sürecinde gerilmişti.. G.Saray, birkaç kez internet sitesinden açıklama yapıp TFF’nin şike soruşturmasında ismi geçen kulüplerle ilgili karar alması gerektiğini, aksi halde UEFA’nın yaptırım uygulayacağını ve durumun daha da vahim bir hal alacağını bildirmişti.. Nitekim UEFA’nın duruma müdahil olmasıyla F.Bahçe Şampiyonlar Ligi’nden men edilince sarı-kırmızılı kulüp, sarı-lacivertli camianın gözünde ‘F.Bahçe ve hatta TFF’yi UEFA’ya ihbar eden takım’ konumuna düşmüştü..Ancak önceki günkü Kulüpler Birliği toplantısında ise Nihat Özdemir ile Adnan Öztürk arasında çok ilginç bir diyalog yaşandı.. Bir süredir sporda şiddeti önleme yasasında yer alan ağır cezaların hafifletilmesi için görüşmeler yapan Kulüpler Birliği, son toplantısında meclise sunulacak yeni taslağın da son halini hazırladı. (Taslakta özellikle mevcut yasada yer alan şike cezaları ciddi anlamda hafifletildi)Özdemir, bu konuyla ilgili olarak görüştüğü Öztürk’e “Size çok teşekkür ediyoruz.. Yasanın değiştirilmesi için oluşturulan taslağın hazırlanmasına büyük destek verdiniz.. Bugüne kadar yaptığınız açıklamalar yanlış anlaşılmış.. Bu nedenle sizden özür diliyoruz.. Bu yanlış anlaşılmaları kamuoyu önünde de düzeltmek için çaba sarfedeceğiz” ifadelerini kullandı.Özdemir'in bu jestiyle G.Saray’a zeytindalı uzatan F.Bahçe, iki rakip arasındaki gerilimin ortadan kaldırılması için ilk adımı atmış oldu...