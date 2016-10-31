Fenerbahçe'den Fırat Aydınus açıklaması

Fenerbahçe Spor Kulübü, bazı yazılı ve görsel medya kuruluşlarında sarı lacivertlilerin Kardemir Karabükspor'u 5-0 yendikleri maçta hakem Fırat Aydınus'un taraflı tutum sergilediğine ilişkin yazılara "Yapılan bütün yorumların ön kabulü, müsabaka hakeminin oyun kurallarını uyguladığı, majör hata yapmadığı yönünde ise de yorumların devamında müsabaka hakeminin maçın sonucuna tesir eden bir yönetim gösterdiği şeklinde önceki kabul ile taban tabana zıt bir sonuç yorum şeklinin benimsendiği görülmektedir." açıklamasını yaptı.

Hakemle ilgili yorumda bulunanların bir bölümünün "Fenerbahçe düşmanlığı" yapanlar olduğu iddia edilen açıklamada, şöyle denildi:

"Taraflı hakem yönetimlerinden ötürü tarihte bir ilk olarak son lig maçında şampiyonluklar kaybeden, kötü hakem yönetimlerinden en çok nasibini almış kulüplerden biri olarak, dün 5-0 kazanmış olduğumuz karşılaşmayla ilgili yapılan hakem yorumları son derece maksatlı ve sıra dışıdır.

Tarafsız yorumlara saygımız sonsuzdur ancak bu yorum sahiplerinin büyük bölümünün, Fenerbahçe futbol takımının lig şampiyonluğu yarışına dönmesinden rahatsız olduğu anlaşılmaktadır. Bu yorumcuların bir bölümünün ise Fenerbahçe'nin lig şampiyonluğu yarışında olmaması ile mevcut yönetimin değişeceği beklentisinde olanlardan oluştuğu görülmektedir. Nihayet bir bölüm yorum sahipleri ise ezeli Fenerbahçe düşmanlığı yapanlardır."

Fenerbahçe aleyhine yapılan hakem yönetimlerinin kamuoyunun hafızasında olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İyi bir oyun, haklı bir penaltı ve 5 golle kazandığımız bir maç henüz bitmemişken başlayan algı yönetimlerinin, bundan sonraki haftaların hakem atamaları ve hakem yönetimleri hususunda TFF, MHK ve hakemleri psikolojik baskı altına alma hedefi taşıdığına inanmaktayız. TFF, MHK ve hakemlerimizin, bu oyunu göreceğine ve bu art niyetli kesimlerin psikolojik baskısına boyun eğmeyeceklerine inanıyoruz."