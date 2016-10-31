T24 LogoT24 Logo
Spor

Fenerbahçe'den Fırat Aydınus açıklaması

"5-0 kazanmış olduğumuz karşılaşmayla ilgili yapılan hakem yorumları son derece maksatlı ve sıra dışıdır"

31 Ekim 2016 22:43

Fenerbahçe Spor Kulübü, bazı yazılı ve görsel medya kuruluşlarında sarı lacivertlilerin Kardemir Karabükspor'u 5-0 yendikleri maçta hakem Fırat Aydınus'un taraflı tutum sergilediğine ilişkin yazılara "Yapılan bütün yorumların ön kabulü, müsabaka hakeminin oyun kurallarını uyguladığı, majör hata yapmadığı yönünde ise de yorumların devamında müsabaka hakeminin maçın sonucuna tesir eden bir yönetim gösterdiği şeklinde önceki kabul ile taban tabana zıt bir sonuç yorum şeklinin benimsendiği görülmektedir." açıklamasını yaptı.

Hakemle ilgili yorumda bulunanların bir bölümünün "Fenerbahçe düşmanlığı" yapanlar olduğu iddia edilen açıklamada, şöyle denildi:

"Taraflı hakem yönetimlerinden ötürü tarihte bir ilk olarak son lig maçında şampiyonluklar kaybeden, kötü hakem yönetimlerinden en çok nasibini almış kulüplerden biri olarak, dün 5-0 kazanmış olduğumuz karşılaşmayla ilgili yapılan hakem yorumları son derece maksatlı ve sıra dışıdır.

Tarafsız yorumlara saygımız sonsuzdur ancak bu yorum sahiplerinin büyük bölümünün, Fenerbahçe futbol takımının lig şampiyonluğu yarışına dönmesinden rahatsız olduğu anlaşılmaktadır. Bu yorumcuların bir bölümünün ise Fenerbahçe'nin lig şampiyonluğu yarışında olmaması ile mevcut yönetimin değişeceği beklentisinde olanlardan oluştuğu görülmektedir. Nihayet bir bölüm yorum sahipleri ise ezeli Fenerbahçe düşmanlığı yapanlardır."

Fenerbahçe aleyhine yapılan hakem yönetimlerinin kamuoyunun hafızasında olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İyi bir oyun, haklı bir penaltı ve 5 golle kazandığımız bir maç henüz bitmemişken başlayan algı yönetimlerinin, bundan sonraki haftaların hakem atamaları ve hakem yönetimleri hususunda TFF, MHK ve hakemleri psikolojik baskı altına alma hedefi taşıdığına inanmaktayız. TFF, MHK ve hakemlerimizin, bu oyunu göreceğine ve bu art niyetli kesimlerin psikolojik baskısına boyun eğmeyeceklerine inanıyoruz." 

ETİKETLER

FenerbahçeaçıklamaFırat Aydınus

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24