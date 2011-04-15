-FENERBAHÇE'DEN EMENİKE YALANLAMASI İSTANBUL (A.A) - 15.04.2011 - Fenerbahçe Kulübü, Kardemir Karabüksporlu futbolcu Emenike'nin transferi konusunda iki kulüp başkanının görüşüp anlaştığı iddialarının doğru olmadığını açıkladı. Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, kulüp başkanı Aziz Yıldırım'ın, Kardemir Karabükspor Kulübü Başkanı Ferudun Tankut ile görüşüp, Emenike'nin transferi konusunda anlaştıklarının iddia edildiği belirtilerek, ''Başkanımız Aziz Yıldırım'ın, Sayın Tankut ile transfer görüşmesi yaptığı, kesinlikle doğru değildir'' denildi. -FUTBOLCULAR DOĞUM GÜNÜ PARTİSİNDE- Fenerbahçeli futbolcular, takım arkadaşları Joseph Yobo'nun eşi Adaeze'nin doğum günü partisine katıldı. Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Yobo'nun, eşinin 22. doğum günü nedeniyle Ulus'taki bir restoranda verdiği yemeğe, futbol takımı idari menajeri Hasan Çetinkaya, futbolcular ve Nijeryalı futbolcunun yakınları ile arkadaşlarının katıldığı bildirildi. Sarı-lacivertli futbolcular, geçen pazar günü de Yobo'nun oğlu Joey'in doğum günü partisinde bir araya gelmişti. -KADIKÖY'DE 583 DAKİKADIR GOL YEMİYOR- Spor Toto Süper Lig'de yarın sahasında Gaziantepspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, Kadıköy'deki lig maçlarında tam 583 dakikadır gol yemiyor. Kaleci Volkan Demirel performansıyla takım arkadaşlarına kalede güven verirken, sarı-lacivertliler, sahasında yaptığı son 6 lig maçında kalesinde gol görmedi. Ligin 15. haftasında Kardemir Karabükspor ile sahasında yaptığı ve 2-1 kazandığı maçın 47. dakikasında Emenike'nin attığı golden sonra kalesini gole kapatan sarı-lacivertliler, tam 583 dakika gol yemedi.