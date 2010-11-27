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Spor

FENERBAHÇE'DEN DİEGO RİBAS YALANLAMASI İSTANBUL (A.A)

27 Kasım 2010 14:55

-FENERBAHÇE'DEN DİEGO RİBAS YALANLAMASI İSTANBUL (A.A) - 27.11.2010 - Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada, Wolfsburg'da forma giyen Diego Ribas ile ilgili çıkan transfer haberlerinin gerçeği yansıtmadığı bildirildi. Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, bugün bir gazetede Fenerbahçe Kulübü'nün Wolfsburg'ta oynayan Diego Ribas adlı oyuncu ile ilgilendiği ve transfer edeceğine ilişkin iddiaların yer aldığı belirtilerek, ''Bu futbolcu ile kulübümüzün kesinlikle bir ilgisi olmadığı gibi kendisini transfer etmek üzere en ufak bir girişimimiz dahi söz konusu değildir'' ifadelerine yer verildi.

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