Fenerbahçe'den dev kutlama

ŞAMPİYONNLUK KUTLAMALARINDAN AYRINTILAR...



KUPAYI MAHMUT ÖZGENER VERDİ





İSTANBUL'DA ŞAMPİYONLUK TURU



BAĞDAT CADDESİ'NDE COŞKULU KUTLAMA



OTOBÜS BOZULDU



SUADİYE'DEN SONRA HIZLANDILAR



ŞAŞKINBAKKAL'DA BÜYÜK COŞKU



YAKLAŞIK 5 SAATTE STADA ULAŞABİLDİLER





EKREM BORA DA İMZA ALDI



SANTOS SAATİ KAPTI



Spor Toto Süper Lig'de 2010-2011 futbol sezonunu şampiyonu Fenerbahçe, Şükrü Saracoğlu Stadı'nda gerçekleştirilen dev organizasyonda şampiyonluğu kutladı.Ligin son maçında deplasmanda Sivasspor'u 4-3 yenerek şampiyonluğunu ilan ettikten sonra, Sivas 4 Eylül Stadı'nda attığı turun ardından dün gece İstanbul'a dönen sarı-lacivertli ekip, stadında düzenlenen büyük kutlama organizasyonunda taraftarıyla buluştu.Tamamlanan 2010-2011 sezonunun özellikle ikinci yarısındaki maçlara büyük ilgi göstererek sarı-lacivertli ekibe önemli bir destek veren taraftarlar, tribünleri bu kez kez şampiyonluk kutlamaları için doldurdu.Takımın stada gelişinden önce başlayan kutlamalarda öncelikle Fenerbahçe'nin kuruluşunun 100'ncü yılında sarı-lacivertli camia için ''100. Yıl Marşı'' besteleyen Kıraç, Fenerbahçe forması giyerek sahne aldı. Kıraç marş ve şarkılarıyla tribünleri dolduran binlerce taraftara büyük bir coşku yaşattı.Kıraç'ın ardından sahneye bu kez şarkıcı Ziynet Sali Çıktı. Sali ve beraberindeki iki dansçı kızın kıyafetlerinin üst bölümü de Fenerbahçe formasından oluştu. Mini konserlerin ardından yapılan dans gösterileri de ilgiyle izlendi.Stadı dolduran taraftarlar, kutlamalar başlamadan önce tribünlerde şampiyonluk şarkılarının yanında rakiplerine de gönderme yaparak sık sık ''Kıskananlar Çatlasın'' şeklinde tempo tuttular.Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda düzenlenen görkemli törende, Mahmut Özgener'in, Spor Toto Teşkilat Başkanı Bekir Yunus Uçar ile birlikte sahneye davet edilmesinin ardından şampiyonluk kupası da Fenerbahçe Koleji öğrencilerinin ellerinde platforma getirildi.Sarı-lacivertli ekibe şampiyonluk kupasını Futbol Federasyonu Başkanı Mahmut Özgener ve Spor Toto Teşkilat Başkanı Bekir Yunus Uçar birlikte verdi. Şampiyonluk kupası Fenerbahçe Futbol Takımı Kaptanı Alex de Souza, Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel'in ellerinde yükselirken, hazırlanan görsel şovlar eşliğinde bütün stat büyük bir coşku yaşandı.Tören için hazırlanan platformda futbol takımı, teknik ve sağlık heyet, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri çalışanları ve Aziz Yıldırım başkanlığındaki yönetim kurulu üyeleri yer aldı.Bu arada, tören için satılan 5 lira değerindeki biletlerden elde edilen gelirlerin, Fenerbahçe Koleji ve Eğitim Kurumları'na bağışlanacağı açıklandı.Spor Toto Süper Lig'de 2010-2011 sezonu şampiyonu Fenerbahçe, İstanbul'da şampiyonluk turu attı.Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nden üstü açık bir otobüsle tura çıkan sarı-lacivertli futbolcular, sahil yolundan yüzlerce araçlık bir konvoyla Bostancı'ya geldi. Şampiyonluk kupası ve basın mensuplarını taşıyan ikinci üstü açık otobüs de Fenerbahçe otobüsüne eşlik etti.Burada takımı karşılayan Fenerbahçeli taraftarlar, meşaleler yakıp, tezahüratlar yaptı. Futbolcular da taraftarlarla birlikte tezahüratta bulundu. Bostancı'dan itibaren insan seli içinde çok yavaş ilerleyen sarı-lacivertliler, taraftarların otobüse attıkları formaları imzalayıp, geri gönderdi.Fenerbahçe'de kutlamaların merkezi olan Bağdat Caddesi'nde binlerce sarı-lacivertli taraftar, futbolcuları coşkulu bir şekilde karşılayarak, şampiyonluğu beraber tezahüratlar yaparak kutladılar.Taraftarlar caddenin girişinde bir süre futbolcularla birlikte tezahürat yaptı. Caddede aşarı kalabalık nedeniyle zaman zaman duran ve çok yavaş ilerleyen Fenerbahçe'yi taşıyan otobüsü, özel güvenlikçiler çembere aldı.Fenerbahçe'nin şampiyonluk turu attığı otobüs, Bağdat Caddesi'nde bozulunca, futbolcular otobüs değiştirdi.Otobüs Suadiye'ye geldiğinde arıza yaptı. Bunun üzerine basın mensuplarını ve şampiyonluk kupasını taşıyan üstü açık otobüse geçerken, basın mensupları başka bir otobüse yönlendirildi.Sarı-lacivertliler bu arıza nedeniyle yaklaşık 1 saat bekledi.Fenerbahçeli futbolcuları taşıyan otobüs, Bağdat Caddesi'nde yoğun ilgi nedeniyle ilerlemekte zorlanınca güvenlik güçleri takımı stattaki kutlamalara yetiştirmek için yolu açmaya çalıştı.Takım otobüsünün önüne çevik kuvvet otobüsü geçerken, polisler de taraftarlardan yolda hızlı yürümelerini istediler.Takım otobüsü taraftarların coşkulu tezahüratları ve yanan meşalelerin oluşturduğu dumanın arasından ilerlemeye başladı.Suadiye'de ilerlemeye başlayan otobüs, Şaşkınbakkal'a geldiğinde burada bekleyen taraftarların yoğunluğu nedeniyle yeniden duraklamak zorunda kaldı.Takım otobüsü geldiğinde hep birlikte ellerindeki meşaleleri yakan taraftarlar, havai fişek de attılar. Ortalık bir anda duman olurken, taraftarlar ve futbolcular birlikte tezahürat yaparak şampiyonluğu kutladı.Şaşkınbakkal'ı geçtikten sonra otobüs polisin de yolu açmasıyla hızlanırken, taraftarlar da koşarak otobüse eşlik etmeye çalıştı.Fenerbahçeli futbolcular, Bağdat Caddesi'nde binlerce sarı-lacivertli taraftar arasından geçerek, yaklaşık 5 saatte Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'na ulaştı.Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nden 1 saat 20 dakikada Bağdat Caddesi'ne gelen kafileyi taşıyan otobüs, yaklaşık 3.5 saatte caddeyi geçebildi.Futbolcular, kendi aralarında da büyük coşku yaşarken, çalınan müziklerle kendilerinden geçtiler. Sık sık şampanya patlatan futbolcular, üstü açık otobüste dans ettiler, halay çektiler. Şampiyonluk turu sırasında futbolculardan Selçuk'un dengesini kaybedip, otobüs içinde düştüğü de görüldü.Sinema sanatçısı Ekrem Bora da Bağdat Caddesi'ndeki şampiyonluk kutlamalarına katılarak, futbolculardan imza aldı.Çatalçeşme'de oturan Bora, kızı Lale, torunu Ceylan ile birlikte Fenerbahçe otobüsünü karşıladı. Otobüs Çatalçeşme'de yavaş yavaş ilerlerken yoldaki kalabalığın içinde Ekrem Bora'yı gören Semih, Bora'nın otobüse yaklaşmasını istedi. Taraftarların arasından otobüse yaklaşan Ekrem Bora, formasını Semih'e attı. Formayı imzalayan Semih, Ekrem Bora'ya geri gönderirken, Uğur Boral da Ekrem Bora'nın fotoğrafını çekti.Fenerbahçe'de şampiyonluğa katkı yapan oyunculardan Andre Dos Santos'un, şampiyonluk nedeniyle teknik direktör Aykut Kocaman'nın saatini hediye olarak aldığı öğrenildi.Santos, kendisinin saat koleksiyonu bulunduğu belirterek, ''Hocamız ile bu konuda konuşmuştuk. Kendisi de bana 'Şampiyon olalım, saatimi sana hediye edeceğim' demişti. Ben de Sivasspor maçında gol attıktan sonra kendisine doğru koşarak saat verme sözünü hatırlattım. Şampiyon olduktan sonra saati aldım ve koleksiyonuma dahil ettim'' dedi.