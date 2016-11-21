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Spor

Fenerbahçe'den derbi sonrası ağlayan aslanlı tişört!

Fenerbahçe ezeli rakibine karşı aldığı galibiyetin ardından derbiye özel tişört çıkardı.

21 Kasım 2016 02:01

Spor Toto Süper Lig’in 11. haftasında Galatasaray’ı Robin van Persie’nin golleriyle 2-0 yenen Fenerbahçe maç sonunda yeni tişörtünü tanıttı!

Ezeli rakibine karşı Kadıköy’de olan yenilmezlik serisini 1999 yılından bu yana sürdüren sarı-lacivertliler, 90 dakika bitiminde stadın skorboardunda Galatasaray’a gönderme olan tişörtünü gösterdi.

Fenerium da maç bitiminde tweet atarak tişörtü resmi Twitter sayfasından paylaştı.

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Fenerbahçeağlayan aslanGalatasaraytişört
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