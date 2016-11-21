Fenerbahçe'den derbi sonrası ağlayan aslanlı tişört!

Spor Toto Süper Lig’in 11. haftasında Galatasaray’ı Robin van Persie’nin golleriyle 2-0 yenen Fenerbahçe maç sonunda yeni tişörtünü tanıttı!



Ezeli rakibine karşı Kadıköy’de olan yenilmezlik serisini 1999 yılından bu yana sürdüren sarı-lacivertliler, 90 dakika bitiminde stadın skorboardunda Galatasaray’a gönderme olan tişörtünü gösterdi.



Fenerium da maç bitiminde tweet atarak tişörtü resmi Twitter sayfasından paylaştı.

Sonucu belli derbiye özel ‘HELLO KITTY!’ tişört ön satışta: https://t.co/C0G1XNBHjY

*Aslan, kedigillerdendir. pic.twitter.com/rxGwWgjgsO — Fenerium (@fenerium) 20 Kasım 2016