Spor
Fenerbahçe'den derbi sonrası ağlayan aslanlı tişört!
Fenerbahçe ezeli rakibine karşı aldığı galibiyetin ardından derbiye özel tişört çıkardı.
Spor Toto Süper Lig’in 11. haftasında Galatasaray’ı Robin van Persie’nin golleriyle 2-0 yenen Fenerbahçe maç sonunda yeni tişörtünü tanıttı!
Ezeli rakibine karşı Kadıköy’de olan yenilmezlik serisini 1999 yılından bu yana sürdüren sarı-lacivertliler, 90 dakika bitiminde stadın skorboardunda Galatasaray’a gönderme olan tişörtünü gösterdi.
Fenerium da maç bitiminde tweet atarak tişörtü resmi Twitter sayfasından paylaştı.
","articleSection":"Spor","publisher":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"datePublished":"2016-11-21T02:01:00+03:00","genre":"News","mainEntityOfPage":"https://t24.com.tr/haber/fenerbahceden-derbi-sonrasi-aglayan-aslanli-tisort,371896","author":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"url":"https://t24.com.tr/haber/fenerbahceden-derbi-sonrasi-aglayan-aslanli-tisort,371896"}]