Fenerbahçe'den 'derbi' açıklaması

Süper Lig'in 9. haftasındaki derbi maçta 22 Ekim Pazar günü Galatasaray deplasmanına gidecek olan Fenerbahçe'de kulüp yönetimi, önemli karşılaşma öncesi taraftarlarını bilgilendirdi.

Sarı-lacivertli kulüp, derbi maçla ilgili İl Spor Güvenlik Kurulunda alınan kararlar hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada, müsabaka günü Fenerbahçe taraftarları için Türk Telekom Stadı'nda Passolig kartı dağıtımı yapılmayacağı belirtilerek, "Taraftarlarımızın, daimi ve tek geçişlik kartlarını, stadımızın yanında bulunan Passolig gişelerinden temin etmeleri gerekmektedir." denildi.

Maç günü saat 13.00 itibarıyla Recep Peker Caddesi, Kızıltoprak ışıklar mevkisinden Yoğurtçu Parkı'na kadar olan yolun araç trafiğine kapatılacağı ve güvenlik noktaları kurulacağı, Passolig kartlarına yüklenilen biletlerin, başka birine transfer edilemeyeceği, yine Passolig kartlarında bilet yüklenmemiş olan taraftarların da Türk Telekom Stadı'na gidecek otobüslere alınmayacağı ifade edildi.

Müsabakaya katılım gösterecek sarı-lacivertli taraftarların, maç günü saat 14.00'de Ülker Stadı Protokol Tribünü önünde hazır olmaları istenerek, "Taraftarlarımızın bu noktada bilet kontrolleri ve üst aramaları yapılacak ve kulübümüz tarafından organize edilen otobüslerle saat 15.30 itibarıyla toplu olarak stada hareket edilecektir." paylaşımı yapıldı.

Öte yandan, taraftarlar için organize edilen otobüslerde oluşabilecek herhangi bir maddi hasar durumunda, emniyet birimlerinin sorumluları derhal tespit ederek, haklarında 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun uyarınca işlem yapacağı, hasarları yapanların tespit edilememesi halinde, otobüse binen tüm taraftarlara yasal işlem uygulanacağı vurgulandı.

Derbiyi izlemek için stada gidecek taraftarlardan hassasiyet beklendiğine dikkati çeken sarı-lacivertli kulüp, Fenerbahçe taraftarına yakışır bir tutum sergilenmesi ve maçın hiçbir anında takımın yalnız bırakılmaması ricasında bulundu.