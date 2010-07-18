Fenerbahçe'den Daum'a sert yanıt

T24- Fenerbahçe Kulübü, dün düzenlediği basın toplantısıyla futbol takımı hakkında görüşlerini aktaran eski teknik direktörü Christoph Daum'a yönelik bir açıklama yaparak, Alman teknik adamın görüşlerini kendisinde saklı tutması gerektiğini bildirdi.



Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada, Daum'un artık kulüple bağlantısı olmadığı hatırlatılarak, ''Sayın Daum artık kulübümüz ile bağlantısı olan biri değildir. Bu noktadan sonra gerek geçen sezon, gerekse önümüzdeki sezona ilişkin samimiyetten uzak yorumlarının kendisinde saklı kalması daha doğru olacaktır'' ifadelerine yer verildi.



Alman teknik adamla sözleşmesinin şartları yerine getirilerek, anlaşmanın sona erdiği kaydedilen açıklamada, şu görüşlere yer verildi:



''Fenerbahçe Kulübü için tek başarı şampiyonluktur. Sayın Daum kendisini başarılı görüyor olabilir, ancak kişinin kendisi hakkında bu şekilde değerlendirmeler yapması değil, aslen kamuoyunun yaptığı değerlendirmeler esastır. Buradan hareketle Sayın Daum;un artık daha fazla kulübümüz hakkında yorumlarda bulunmaması en doğrusu ve ahlaklı bir spor adamına yakışan davranış olacaktır. Sayın Daum;un benzer şekilde yorumlarına devam etmesi durumunda, kulübümüz de kendisine karşı cevap hakkını kullanacaktır.''

