Fenerbahçe'den Dani Alves için resmi açıklama!

Fenerbahçe ile dünden itibaren adı anılmaya başlanan, Juventus'la karşılıklı olarak sözleşmesini fesheden Dani Alves'in transferiyle ilgili Fenerbahçe kulübünden resmi bir açıklama geldi. Şu an serbest olarak transfer olabilecek 34 yaşındaki sağ bekle temasları olmadığını belirten sarı-lacivertliler, basında çıkan iddiaları yalanladı.

Fenerbahçe Kulübü resmi sitesinden yapılan açıklama şöyle:

"Bugün bazı gazetelerde yer alan futbolcu Dani Alves’le kulübümüzün ilgilendiğine dair haberler yalandır.



Bahse konu futbolcu ile kulübümüzün herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır.



Bu tür yalan, asılsız haberlere itibar edilmemesini kamuoyuna duyururuz.



FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş"

İspanyol basınında, 34 yaşındaki Brezilyalı sağ bekin eski hocası Pep Guardiola ile çalışmayı istediği ve Manchester City'e transferinin ihtimaller dahilinde olduğu yazılmıştı.

Dani Alves, geçen sezon Juventus formasıyla tüm kulvarlarda 33 maça çıkarak 6 gol ve 7 asistlik katkı sağladı.