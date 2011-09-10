-Fenerbahçe'den CAS açıklaması İSTANBUL (A.A) - 10.09.2011 - Fenerbahçe Kulübü, Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'nin (CAS), başvuruları sonucunda dün aldığı kararla ilgili açıklama yaptı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, ''CAS tarafından yapılan açıklamayla, kulübümüzce Şampiyonlar Ligi'ne tekrar dahil edilmeye ilişkin yapılan tedbir talebinin reddedildiği bildirilmiştir. Buna ilişkin tarafımıza tebliğ olunan kararda herhangi bir gerekçe bildirilmemiş olup, gerekçeli kararın daha sonra iletileceği belirtilmekle yetinilmiştir'' denildi. Tedbir talebinin reddinin teknik bir detay olup, bu gelişmenin tazminat taleplerinin olduğu ana davayı etkilemeyeceği kaydedilen açıklamada, şu görüşlere yer verildi: ''Bilakis, bu tedbirin reddi neticesinde, kulübümüzün maddi kaybı daha da belirginleşmiştir ve bu durum bize Şampiyonlar Ligi'nden hukuka ve usule aykırı olarak ihraç edilmemiz nedeniyle maruz kaldığımız zararın tazminini daha somut bir zeminde takip etme imkanı sağlamıştır. Şöyle ki, dava sonunda lehimize karar verildiği takdirde, UEFA ve TFF'ye başvurup Şampiyonlar Ligi'nden elde edemediğimiz tüm ana ve yan gelirleri istememiz söz konusu olacaktır. Bu gelişme, kulübümüz açısından beklenmeyen bir durum değildir. Dava süreci, kulübümüz hukukçularının beklenti ve tahminleri doğrultusunda devam etmektedir. Netice itibariyle, CAS davamızın kabul edilmiş olduğunu ve oluşturulan hakem heyeti tarafından görüşülmeye başlanıldığını belirtmek ister, verilen bu ret kararının sadece Şampiyonlar Ligi'ne tekrar dahil edilmemize yönelik tedbire ilişkin olduğunu bir kez daha kamuoyunun dikkatine sunarız.''