Fenerbahçe'den çArşı için suç duyurusu

Fenerbahçe Kulübü, dün (25 Şubat) oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin ardından çArşı grubunun, teknik direktörleri Aykut Kocaman'a hakaret içeren paylaşımı nedeniyle suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

TIKLAYIN - çArşı'dan tepki çeken paylaşım

Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "25.02.2018 tarihinde bir Beşiktaş tribün grubunun Beşiktaş - Fenerbahçe karşılaşması sonrasında resmi Twitter hesaplarından teknik direktörümüz sayın Aykut Kocaman hakkında hakaret içerikli paylaşımda bulunması nedeniyle suç duyurusunda bulunulmuştur. Kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.



çArşı grubu, sosyal medya hesabı üzerinden, Fenerbahçe Teknik Direktörü Kocaman için hakaret içeren bir paylaşımda bulunmuştu.

