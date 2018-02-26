Fenerbahçe'den Çarşı için suç duyurusu

İSTANBUL, (DHA)

Fenerbahçe Kulübü, Beşiktaş\'ın taraftar grubu Çarşı\'nın teknik direktör Aykut Kocaman\'a hakaret içeren paylaşımından sonra harekete geçti.

Fenerbahçe\'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, \"25.02.2018 tarihinde bir Beşiktaş tribün grubunun Beşiktaş - Fenerbahçe karşılaşması sonrasında resmi Twitter hesaplarından teknik direktörümüz sayın Aykut Kocaman hakkında hakaret içerikli paylaşımda bulunması nedeniyle suç duyurusunda bulunulmuştur. Kamuoyunun bilgisine sunarız\" denildi.

Çarşı grubu sosyal medya hesabı üzerinden, Fenerbahçe Teknik Direktörü Kocaman için hakaret içeren bir paylaşımda bulunmuştu.