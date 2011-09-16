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Spor

Fenerbahçe'den bir rekor daha!

Spor Toto Süper Lig'de 2. hafta maçında Fenerbahçe, Alex'in iki gol attığı maçta Gaziantepspor'u 3-1 mağlup...

16 Eylül 2011 03:00

T24 - Spor Toto Süper Lig'de 2. hafta maçında Fenerbahçe, Alex'in iki gol attığı maçta Gaziantepspor'u 3-1 mağlup ederek lig tarihinde deplasmanda 10 maç üst üste kazanan ilk takım olarak rekor kırdı 

Fenerbahçe - Gaziantep maçının ayrıntıları için tıklayın....

Spor Toto Süper Lig'de 2. hafta maçında Gaziantepspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Kamil Ocak Stadı'nda oynanan zorlu mücadelede gülen taraf 3-1'lik skorla Fenerbahçe oldu.

Fenerbahçe bu galibiyetle birlikte Süper Lig tarihinde deplasmanda 10 maç üst üste kazanarak rekor kırmış oldu.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 35 ve 54. dakikada sarı-lacivertli formayla 300. maçına çıkan Alex de Souza ile 81. dakikada yeni transfer Henri Bienvenu kaydetti.



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