Fenerbahçe'den bir rekor daha!

T24 - Spor Toto Süper Lig'de 2. hafta maçında Fenerbahçe, Alex'in iki gol attığı maçta Gaziantepspor'u 3-1 mağlup ederek lig tarihinde deplasmanda 10 maç üst üste kazanan ilk takım olarak rekor kırdı
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Spor Toto Süper Lig'de 2. hafta maçında Gaziantepspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Kamil Ocak Stadı'nda oynanan zorlu mücadelede gülen taraf 3-1'lik skorla Fenerbahçe oldu.
Fenerbahçe bu galibiyetle birlikte Süper Lig tarihinde deplasmanda 10 maç üst üste kazanarak rekor kırmış oldu.
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 35 ve 54. dakikada sarı-lacivertli formayla 300. maçına çıkan Alex de Souza ile 81. dakikada yeni transfer Henri Bienvenu kaydetti.