Fenerbahçe'den bir rekor daha!

T24

Spor Toto Süper Lig'de 2. hafta maçında Gaziantepspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Kamil Ocak Stadı'nda oynanan zorlu mücadelede gülen taraf 3-1'lik skorla Fenerbahçe oldu.Fenerbahçe bu galibiyetle birlikte Süper Lig tarihinde deplasmanda 10 maç üst üste kazanarak rekor kırmış oldu.Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 35 ve 54. dakikada sarı-lacivertli formayla 300. maçına çıkan Alex de Souza ile 81. dakikada yeni transfer Henri Bienvenu kaydetti.