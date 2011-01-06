-FENERBAHÇE'DEN ANADOLU'YA KİTAP İSTANBUL (A.A) - 06.01.2011 - Fenerbahçe Kulübü, Anadolu'da belirlenen ihtiyaç sahibi okul ve kurumlara 25 koli kitap gönderdi. Kulüp resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, kulübün kongre üyelerince oluşturulan Bayan Çalışma Komitesi'nin 2,5 ay önce başlattığı kitap toplama kampanyasının sona erdiği belirtilerek, ''Kampanya kapsamında Fenerium mağazaları aracılığıyla toplanan 25 koli kitap, gelen talepler doğrultusunda Anadolu'da belirlenen ihtiyaç sahibi okul ve kurumlara gönderildi'' denildi. Kulübün sosyal sorumluluk projeleri kapsamında ''Kitap Okumak İstiyorum'' adı altında, Altın Kitapçılık-Fenerium işbirliği ile geçen ekim ayının sonlarında bu kampanyanın başlatıldığı hatırlatılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: ''Başlatılan kampanyada, başta Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'ndaki Maraton Fenerium ve Fenerium Alt mağazaları olmak üzere Suadiye Fenerium, Cevahir Fenerium, İzmir Agora Fenerium, Bursa Anatolium Fenerium, Beylikdüzü Fenerium ve Ankara Ankamall Fenerium mağazalarında, ders ve üniversiteye hazırlık kitapları ile ansiklopedi ve roman türü eserler olmak üzere her tür kitap toplandı. Toplanan kitaplar, Erzurum, Kayseri, Sakarya, Hilvan-Şanlıurfa, Kızıltepe-Mardin, Yüksekova-Hakkari, Akçakale-Şanlıurfa ve Nazilli-Aydın'daki öğretim kurumları ile Dalaman Tarım Açık Cezaevi'ne gönderildi.'' -İKİNCİ YARI HAZIRLIKLARI- Fenerbahçe, sezonun ikinci yarı hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde yapılan antrenmanda iki gruba ayrılan oyuncuların bir bölümü sahada topla tempolu çalışmayla kondisyon yüklemesi, diğer grup salonda kas gruplarına yönelik güçlendirme ve kuvvet çalışması yaptı. Sahada yapılan çalışmaya Özer, Cristian, Emre, Dia, Bilica, Uğur, İlhan, Niang, Lugano, Berk, Alex, Yobo, Serkan ve Mert katıldı. Sahadaki çalışmada futbolcular, pas çalışmasının ardından yarı sahada çift kale maç yaptı. Çift kale maçta futbolcular, 3'erli 4 gruba ayrılırken, gruplar birbiriyle karşılaştı. -SALONDAKİ GRUP DA SAHAYA ÇIKTI- Futbolculardan Semih, Okan, Caner, Gökay, Hasan, Gökhan Gönül, Bekir, Selçuk, Volkan ve Ertuğrul'un salonda kas gruplarına yönelik güçlendirme ve kuvvet çalışması yaptığı bildirildi. Bu oyuncular daha sonra sahaya çıkıp, tempolu koşular yaptı. -MEHMET TOPUZ, STOCH VE ANDRE SANTOS KATILMADI- Antrenmana ağrıları olduğu bildirilen Mehmet Topuz, Stoch ve Andre Santos katılmadı. Dün yapılan antrenmanda sağ baldırına darbe alan Andre Santos ile sağ ayağında ağrı bulunan Stoch'un salonda kuvvet çalışmasına katılmayıp, ayrı çalıştığı ifade edildi. İkinci yarı çalışmalarının başından beri sağ ayağında ağrı hisseden Slovak futbolcunun bugün MR'ının çekileceği öğrenildi. Mehmet Topuz'un ise karın ağrısı dolayısıyla çalışmalara katılmadığı belirtildi. -GÜİZA'NIN TEDAVİSİNDE OLUMLU GELİŞME- İspanya'da geçirdiği ameliyatın komplikasyonu olan topuk kemiğinde ve aşil tendonundaki iltihaplar nedeniyle iğne tedavisine başlanılan Güiza'nın, bu tedaviye iyi yanıt verdiği bildirildi. Kendisini iyi hisseden İspanyol futbolcunun, salonda bireysel oyuncu antrenörü Dolu Arslan ile birlikte çalıştığı kaydedildi.