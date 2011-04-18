-FENERBAHÇE'DEN ADNAN POLAT'A YANIT İSTANBUL (A.A) - 18.04.2011 - Fenerbahçe'nin Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi (TKBL) play-off final serisinde Galatasaray Medical Park'ı 3-1 ile geçerek 2010-2011 sezonunun şampiyonu olmasının ardından Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat'ın açıklamalarına, sarı-lacivertli kulüp resmi internet sitesinden yanıt verdi. Kulübün internet sitesinde yapılan açıklamada, bayan basketbol takımının, karşı karşıya bırakıldığı tarifsiz haksızlıklara rağmen; sezonu, ezeli rakibi ebedi dostu Galatasaray'ı geçerek şampiyonlukla tamamlamasının büyük gururunu yaşadığı belirtilerek, şöyle denildi: ''Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat, final serisindeki son maçın hakeminin, şampiyonu belirlediğini iddia ederek, bazı Fenerbahçelilerin dahi 'Böyle şampiyon olmak istemezdik' görüşü ile kendisinin hakem konusundaki tespitlerine destek verdiklerini öne sürmektedir. Takımımız, yaşadığı haksızlıklarla sadece camiamızın değil, ülke imajının da büyük zarar gördüğü bir sezonu, 'her şeye rağmen' şampiyon kapatmanın mutluluğunu yaşarken; Sayın Polat'ın açıklamaları, 'mağlubiyeti kabullenememe' noktasında kalmaktadır. Sayın Polat, Fenerbahçe'nin şampiyonluğunu kabullenemeyen Fenerbahçelilerin kim olduğunu kamuoyuyla paylaşarak, sözde Fenerbahçelileri bizim de tanımamıza olanak tanımalıdır. Bu şekilde bir söylemde bulunan varsa o kişilerin Fenerbahçeli'liğinden şüphe edeceğimizin bilinmesi gerekmektedir. Üst üste 6. şampiyonluğa ulaşmamızın ardından, bu büyük başarıyı gölgelemeye çalışan her türlü açıklamayı, esefle karşıladığımızı, ayrıca bu açıklamaların kamuoyu nezdinde de geçerliliğinin olmadığını, belirtmek isteriz.''