-Fenerbahçe'den açıklamada İSTANBUL (A.A) - 27.12.2011 - Fenerbahçe Kulübü'nün profesyonel futbol şubesini Haziran ayında devralan Fenerbahçe Sportif Hizmetler Sanayi ve Ticaret A.Ş., kulübün tesisleri için ödediği kira bedelini, 20 yıllık peşin ödemeye karar verdi. Fenerbahçe Sportif Hizmetler Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den İstanbul Menkul Kıymetler Borsasına (İMKB) gönderilen ve aynı zamanda Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, kulübün tesisleri için yıllık ödenen 16.853.735 lira kullanım bedelinin, 20 yıl için peşin olarak ödenmesine karar verildiği, bu ödeme için öncelikle kulüpten olan alacakların mahsup edileceği, bakiye tutar için de yaklaşık 47 milyon dolar kredi kullanılmasının planlandığı bildirildi. Fenerbahçe Sportif Hizmetler Sanayi ve Ticaret A.Ş'den KAP'a gönderilen açıklama şöyle: ''Yönetim Kurulumuzun 26.12.2011 tarih, 181 sayılı kararı aşağıdaki gibidir. Yönetim Kurulumuzun 27.06.2011 tarih 168 sayılı kararıyla şirketimiz ve Fenerbahçe Spor Kulübü ile yapılan sözleşme ile kullanılmakta olan Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadı, Lefter Küçükandonyadis-Dereağzı (Futbola ilişkin kısımlar), Fikirtepe, Can Bartu-Samandıra tesisleri ve Tuzla ilçesinde futbolcuların ikametlerine tahsis edilen 8 adet villanın (sonuç kısmı 27.06.2011 tarihinde İMKB/KAP'da açıklanan 27.05.2011 tarihli Değerleme Raporuna uygun olarak) yıllık 16.853.735 TL olan kullanım bedelinin 2012 yılı Ocak-Haziran dönemi ile müteakip 20 yıl için (2032 Haziran sonuna kadar) yıllık yüzde 11 ile iskonto edilerek, şirketimiz hesap dönemindeki banka kredi maliyetinin daha yüksek olması durumunda fark tutarın şirketimiz tarafından, gelecek yıllarda ekspertiz tarafından tespit edilecek değerleme farklarının ise kulübümüz tarafından ayrıca fatura edilmek üzere toplam 141.879.506 TL'nin peşin olarak ödenmesine, toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir. Söz konusu ödeme için öncelikle kulübümüzden olan alacaklarımız mahsup edilecek olup, bakiye tutar için yaklaşık 47 milyon Dolar kredi kullanılması planlanmaktadır.''