-FENERBAHÇE'DEN "ERDOĞAN" HABERİNE YALANLAMA İSTANBUL (A.A) - 17.07.2011 - Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın kulüp üyeliğinden ihraç edileceği ve bu yönde imza toplandığı haberlerinin gerçek olmadığı bildirildi. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, bugün internet sitelerinde yer alan haberle ilgili olarak, ''İnternet sitesinde, Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın, kulübümüz üyeliğinden ihraç edileceği ve bu amaçla da imza toplandığı şeklinde bir haber yer almaktadır. Söz konusu haber, baştan aşağıya uydurma ve yalandır. Ahlak yoksunu ve hangi amaca hizmet ettiğini anlamakta zorlandığımız bu yalan ve imzasız haberi yapanları ve bunu internet sitesinden yayınlayan Milliyet Gazetesi'ni şiddetle kınıyoruz'' denildi.