Fenerbahçe'den 3 transfer

Tempo24-



Fenerbahçe Acıbadem Bayan Voleybol Takımı'nda teknik direktörlük görevine Üzeyir Özdurak getirildi.



Kulüpten yapılan açıklamada, son iki sezondur Türk Telekom Bayan Voleybol Takımı'nda görev yapan Özdurak'ın, sarı-lacivertli ekibin başına getirildiği bildirildi.



Özdurak'ın daha önce, antrenör olarak Arçelik'te birinci lig şampiyonluğu yaşadığı da belirtildi.



Diğer yandan transfer çalışmalarını da sürdüren Fenerbahçe Acıbadem, Sırbistan Milli Takım oyuncusu Anja Spasojevic'i transfer etti.



Kulüpten yapılan açıklamada, Sırp smaçörün İsviçre'nin Volero Zurich takımından transfer edildiği bildirildi. Kadıköy Acıbadem Hastanesi'nde sağlık kontrollerinden geçen Sırp voleybolcu ile sözleşme imzalandı.



1.87 boyundaki 1985 doğumlu Sırp oyuncu, daha önce İtalya'nın Novaro ve Bergamo takımlarında da forma giydi.



Spasojevic, Pekin Olimpiyatları'nda yer alacak Sırbistan Milli Takımı'nın çalışmalarına katılmak üzere Belgrad'a gitti.



Fenerbahçe Voleybol Erkek Takımı da, ABD Milli Takım oyuncusu Brook Billings'i transfer etti.



Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Billings'in pasör çaprazı mevkinde görev aldığı bildirildi. Açıklamada, Tomislav Coskovic ile de önümüzdeki sezon için sözleşme yenilendiği de kaydedildi.

