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Spor

Fenerbahçe'de yaprak dökümü   İSTANBUL (A.A)

30 Ağustos 2011 14:59

-Fenerbahçe'de yaprak dökümü   İSTANBUL (A.A) - 30.08.2011 - Futbol Federasyonunun kararıyla UEFA Şampiyonlar Ligi'nden men edilen Fenerbahçe'de yolların ayrıldığı bir diğer yabancı Andre Santos, Arsenal ile sözleşme imzalamak üzere İngiltere'ye gitti.  Sarı-lacivertli ekibin, dün gece geç saatlerde yurt dışından kulüplerle görüşmelere başlandığını İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'na (İMKB) bildirmesinin ardından oyuncu, bu sabah saatlerinde Londra'ya uçtu.  Brezilyalı oyuncunun, İngiltere'de sözleşme imzaladıktan sonra vedalaşmak için Türkiye'ye yeniden geleceği öğrenildi.

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