Fenerbahçe'de Volkan Demirel kararı veriliyor

Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını Philip Cocu'nun yönetiminde sürdürürken, Hollandalı teknik direktör sabah antrenmanı öncesi basın mensuplarına 'birlikte başarılı bir sezon geçirme' temennisinde bulundu. İdman öncesinde basın mensuplarının yanına gelerek, ''Hepinize iyi bir sezon diliyorum. Çok sık görüşeceğiz. Umarım birlikte iyi bir şekilde çalışırız. Fenerbahçe ile iyi bir sezon geçirmek için her şeyi yapacağız'' dedi.

Antrenman öncesinde saha içerisinde sportif direktör Damien Comolli ile bir görüşme yapan Cocu, kısa bir durum değerlendirmesinde bulundu.

Sarı lacivertlilerin sabah antrenmanına milli takım izinlerini kullanan oyuncuların yanı sıra henüz sözleşme yenilemeyen Volkan Demirel de katılmadı. Deneyimli file bekçisinin yönetimle görüşürek 1 yıllık yeni bir kontrata imza atması bekleniyor.

Yeni sezonda kaleci transferi yapmasına kesin gözü ile bakılan Fenerbahçe yönetiminin, Volkan'ı bu sezon alternatif olarak düşündüğü ifade ediliyor.