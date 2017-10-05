Fenerbahçe'de teknik hatalar masaya yatırıldı

Başarının gecikmesindeki en büyük nedenler yerinde oynamayan oyuncular ve geç kalınan transferler

İdeal 11 yok, kayıp çok

Mehmet Topal kendi mevkisini unuttu !..

Yönetim, Giuliano\'nun oynatıldığı mevkiden memnun değil

Sol beke çözüm aranıyor

Uğur DEMİRKIRDI / İSTANBUL, (DHA) - Fenerbahçe\'deki kötü gidişin ardından sarı-lacivertli yönetim, teknik direktör Aykut Kocaman ile masaya oturdu.

Takımdaki eksiklerin ve problemlerin tartışıldığı görüşmede, 7 hafta sonunda takımın lider ile arasında 8 puan fark oluşmasının nedenleri incelendi.

İDEAL 11 YOK, KAYIP ÇOK

Kayıpların en büyük nedenlerinden birinin ideal 11 olmayışı olduğu düşünülürken, Fenerbahçe Yönetimi takımdaki bazı isimlerin de kendi mevkisinin dışında oynatılmasının takıma zarar verdiğine inanıyor.

MEHMET TOPAL İÇİN SEFERBERLİK BAŞLIYOR

Takımın en tecrübeli oyuncularından Mehmet Topal\'ın antrenmanlarda dahi stoper olarak oynatılması ve asıl yeri olan ön liberoyu yadırgamaya başlaması, takımdaki sıkıntılardan biri. Edinilen bilgiye göre Mehmet Topal antrenman maçlarında bile stoper oynatılıyor. Alt yapıdan gelen stoperler ise orta alanda görev alıyor ve onlar da bu durumdan olumsuz etkilenip kendilerini geliştiremiyor. Mehmet Topal\'ın yıllardır oynadığı istikrarlı futboluna yeniden kavuşabilmesi için Samandıra\'da seferberlik ilan edileceği öğrenilirken, tecrübeli oyuncunun tekrardan kendi bölgesine dönmesi ve kazanılması gündemde. Mehmet Topal ile aynı mevkide oynayan Josef de Souza, Fenerbahçe\'ye geldiği günden bu yana en iyi dönemini yaşıyor. Tribünlerin eleştirdiği Ozan\'a verilen destek gibi, Mehmet Topal\'ın, sürekli oynamadığı için maç ritmini kaybetmesi üzerine bu oyuncuya motivasyon takviyesi de yapılacak.

KAPTAN KAVRAMI

Sarı-lacivertli yönetim, 5 yıldır bu takım için cengaver gibi savaşıp, varını yoğunu ortaya koyan, boynunun üstüne düşerek ölüm tehlikesi geçiren Mehmet Topal\'ı yeniden kazanılmasını istiyor. Takımın 2. Kaptanı olan ve Volkan Demirel yedek kaldıkça sahaya kaptan olarak çıkan Topal ise bu konuda sessiz kalıp sabırla çalışmalarını sürdürüyor.

Kaleyi Kameni\'ye kaptıran Volkan Demirel de Samandıra\'da içine kapandı. Formayı hakedene saygı duyan tecrübeli eldiven yedek kalmayı sorun etmiyor ama yöneticiler milli takım arasından sonra yeniden eski günlere dönmesi ve takımı olumlu yönde motive etmesini Demirel\'den istedi.

YÖNETİM, GIULIANO\'NUN OYNATILDIĞI MEVKİDEN MEMNUN DEĞİL

Yönetim\'in Mehmet Topal\'ın yanı sıra takımdaki bazı oyuncuların da asıl yerinde oynatılıp oynatılmadığı konusunda Kocaman\'dan bir rapor istediği gelen haberler arasında. Giuliano\'nun bir kanat oyuncusu olmadığı düşünen sarı-lacivertli yöneticiler, Kocaman\'dan Brezilyalı oyuncuyu neden bu bölgede oynattığına dair bilgi istedi. Zenit\'teki formu ve etkisinden uzak görünen Guilliano\'nun da forvet arkasında oynamak istediği gelen haberler arasında.

SOL BEKE ÇÖZÜM ARANIYOR

Öte yandan sol bek bölgesine de bir çözüm aranıyor. Sezon başından bu yana Hasan Ali Kaldırım ve İsmail Köybaşı\'ndan istediği verimi alamayan Kocaman\'ın, Şener Özbayraklı\'yı veya Mauricio Isla\'yı sol bekte kullanması da gündemde. Bu durumda ilerleyen haftalarda bekler Şener ve Isla\'dan ya da Dirar ve Isla\'dan oluşabilir.