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Spor

Fenerbahçe'de taraftar mitingine destek İSTANBUL (A.A)

23 Aralık 2011 15:38

-Fenerbahçe'de taraftar mitingine destek  İSTANBUL (A.A) - 23.12.2011 - Fenerbahçeli taraftarların, futbolda şike davasına yönelik süreçte yaşananlarla ilgili olarak kulüplerine destek vermek amacıyla Kadıköy'de düzenleyeceği mitinge, çok sayıda sanatçının yanı sıra sarı-lacivertli camianın önemli isimlerinin destek vereceği belirtildi.  İnternetteki ''www.12numara.org'' adresli taraftar sitesinde yapılan duyuruda, 25 Aralık Pazar günü Kadıköy Meydanı'nda düzenleneceği açıklanan mitingle ilgili detaylara yer verildi. Çok sayıda sanatçının destek vereceği belirtilen mitinge, Fenerbahçe Futbol Takımı'nın unutulmaz eski teknik direktörü Todor Veselinoviç'in yanı sıra 103 golle şampiyon olunan 1988-1989 sezonu kadrosunda yer alan futbolcuların, 1982-1983 sezonu kadrosundaki isimlerin katılacakları ifade edildi. Sarı-lacivertli kulübün eski başkanı Ali Şen'in de mitinge destek vermesi bekleniyor.

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