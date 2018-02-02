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Spor

Fenerbahçe'de stopere sürpriz isim

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan oyuncular teknik heyeti düşündürüyor

02 Şubat 2018 18:12

Fenerbahçe'de eksikler kadro seçiminde teknik direktör Aykut Kocaman'ı zorluyor. Sarı lacivertli takımda Janssen, Skrtel, neto, Giuliano, Şener ve Hasan Ali Kaldırım sakatlıkları nedeniyle Gençlerbirliği maçında forma giyemeyecekler.

Sahaya kalede Volkan Demirel, sağda Isla, solda İsmail Köybaşı ile çıkmayı planlayan Kocaman, stoper pozisyonunda Neustader'in yanına bu hafta Josef de Souza'yı çekmeyi düşünüyor.

Ön liberoda Mehmet Topal'ın yanında görevlendireceği ismi seçmeye çalışan Aykut Kocaman'ın ilk alternatif olarak genç Elif Elmas'ı değerlendirmeyi düşünüyor. Tecrübeli çalıştırıcının kafasındaki B planı ise Alper Potuk.

Kanatlarda Aatif ve Dirar tercihlerinde değişiklik olması beklenmeyen Kocaman'ın ileri ikilide Fernandao'nun yanında bu kez Mathieu Valbuena'yı ilk onbirde sahaya sürmesi bekleniyor.

Önümüzdeki hafta oynanacak Başakşehir deplasmanı öncesi Gençlerbirliği karşısında puan kaybetme lükslerinin bulunmadığını oyuncularına hatırlatan Aykut Kocaman'ın bireysel hata istemediğini dile getirdiği öğrenildi.

Öte yandan maç öncesinde sarı lacivertli taraftarlar da yayınladıkları bildiri ile takıma destek mesajı verdiler. Gençlerbirliği maçının biletlerine yoğun ilgi olduğu ve tribünlerin dolmasının beklendiği ifade edildi.

(beIN Sports)

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