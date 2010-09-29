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Spor

FENERBAHÇE'DE STOCH SAKATLANDI İSTANBUL (A.A)

29 Eylül 2010 23:31

-FENERBAHÇE'DE STOCH SAKATLANDI İSTANBUL (A.A) - 29.09.2010 - Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de 2 Ekim Cumartesi günü Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde yapılan ve 1,5 saat süren antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından 3 grup halinde değişmeli olarak yarı sahada çift kale maç ve istasyon çalışması yaptı. Antrenmanın son bölümünde Miroslav Stoch sakatlandı. Slovak futbolcu, yarı sahadaki çift kale maçın son dakikalarında şut çektiği sırada destek ayağı olan sol ayağının üzerine düştü. Sol ayak bileği burkulan Stoch,  acı içinde yerde kaldı. Sağlık ekibi hemen müdahale ederek, Stoch'un sol ayak bileğine buz tedavisi uyguladı. Tedavinin ardından Stoch'un yürüyerek tesislere gittiği, Slovak futbolcunun durumunun yapılacak tetkiklerden sonra netlik kazanacağı bildirildi.  Antrenmanın çift kale maç bölümünde genç oyuncu Hasan'ın darbesiyle yerde kalan Andre Santos ise sağlık ekibinin müdahalesinin ardından çalışmaya devam etti. Fenerbahçe'de sakatlığı düzelen golcü oyuncu Semih Şentürk, bugün takımla birlikte çalışmalara başladı.  -SELÇUK, GÖKHAN GÖNÜL VE ÖZER İDMANA ÇIKMADI- Sarı-lacivertli takımda tedavisini İspanya'da sürdüren Güiza ile sakatlığı süren Uğur Boral'ın yanı sıra, Selçuk Şahin, Gökhan Gönül ve Özer Hurmacı da antrenmanda yer alamadı. Selçuk'un arka adalesinde birinci derece zorlanma olduğu, Gökhan Gönül'ün Kasımpaşa maçında burkulan sol ayak bileğinde kanama ve ağrıları bulunduğu, Özer'in ise sağ arka adalesinde sertleşme olduğu bildirildi. Bu oyuncuların tedavilerinin tesislerde sürdüğü belirtilirken, Fenerbahçe Kulübü Sağlık Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ömer Taşer'in yarın Uğur'un durumunu kontrol edeceği bildirildi. Fenerbahçe, yarın akşam yapacağı antrenmanla Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürecek.

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