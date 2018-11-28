Fenerbahçe'de son 24 yılın en kötüsü Slimani

Sezon başında Leicester City'den kiralanan İslam Slimani, gösterdiği performansla büyük hayal kırıklığı yarattı. Süper Lig’de görev aldığı 875 dakikada fileleri sadece 1 kez havalandırabilen Slimani, son 24 yılın en kötü sarı-lacivertli forveti oldu.

Slimani, sadece Kayserispor mücadelesinde fileleri havalandırdı. O maçta da yenilgiye engel olamayan Cezayirli forvet, Avrupa Ligi'nde ise Spartak Trnava maçında 2 gol buldu. Sözcü'den İrfan Yirmibeş'in haberine göre Slimani, bu sezonki istatistikleriyle Fenerbahçe maceraları hayal kırıklığı ile biten Guiza, Emenike, Bienvenue, Janssen, Oulare, Sabin İlie ve Atkinson gibi forvetlerden bile daha başarısız oldu.

Sarı-lacivertli yönetim, beklentileri karşılayamadığı için devre arasında Cezayirli oyuncu ile yolları ayırmayı planlıyor. 1.5 milyon Euro'ya kiralanan ve yıllık 4.5 milyon Euro ücret alan 30 yaşındaki Slimani için Leicester City ile masaya oturulacak.