Fenerbahçe'de son 20 yılın en çok merak edilen seçimi: Aziz Yıldırım mı, Ali Koç mu?

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım ve Ali Koç'un yarıştığı kongrede oy verme işlemi TSİ 10.00'da başlayacak. Kongrenin oldukça gergin geçen ilk gününde iki başkan adayı da birbirlerini "yalan söylemek" ile suçladı ve göreve gelmeleri halinde kulübe yüklü maddi destek sözü verdi.

1998'den yılından beri Fenerbahçe Başkanı olan Aziz Yıldırım, 13. kez girdiği kongreyi de kazanıp 3 yıl daha görev almak için üyelerden oy istiyor.

Eski Asbaşkan ve 1907 Derneği Başkanı Ali Koç ise Fenerbahçe'nin 33. başkanı olmak için üyelerin oyuna talip.

Fenerbahçe'de son 20 yılın en çok merak edilen seçimi olan kongre ile ilgili olarak merak edilenleri 5 soruda derledik:

Daha önce birçok tesiste yapılan Fenerbahçe Kongresi bu kez rekor katılım beklentisi nedeniyle Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Ülker Stadyumu'na alınmıştı.

Fenerbahçe'nin tarihinde ilk kez bir stadyum kongreye ev sahipliği yapıyor.

Kongrede oy kullanabilmek için aidatlarını zamanında yatıran üye sayısı 25 bin 650.

20 binin üzerinde üyenin oy kullanması bekleniyor.

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük ise daha önce yaptığı açıklamada, "Tahminim 23 bin civarı bir katılım olması yönünde" demişti.

Kulübün tarihindeki önceki katılım rekoru 2-3 Haziran 2013'te yapılan kongrede kırılmıştı.

Aziz Yıldırım'ın Mehmet Ali Aydınlar'ı geçerek yeniden başkan olduğu kongrede 9 bin 380 oy kullanılmıştı.

Yıldırım o kongreyi 6 bin 821 oy ile rekor kırarak kazanmıştı.

Fenerbahçe Kongresi'nde oy verme işlemi TSİ 10.00'da başlayacak.

38 sandıkta yapılacak oy verme işlemi TSİ 17.00'de son bulacak.

Adayların pusula renkleri ise Cumartesi günü netleşti.

Aziz Yıldırım için "sarı", Ali Koç için "beyaz" renk kullanılacak.

Oy verme işleminin hızlı bir şekilde bitmesi için her sandığa 3 oy kullanma kabini yerleştirildi.

İşlemin son bulmasının ardından verilecek bir işaretle, tüm sandıklar aynı anda açılacak.

Oy verme işleminin son bulmasının ardından Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük kulübün yeni başkanını açıklayacak.

Küçük FB TV'ye yaptığı açıklamada, "Tahminen 45 dakikada sonuç alırız" dedi.

Başkan adayları Aziz Yıldırım ve Ali Koç'un yönetim kurulu listeleri Cumartesi günü belli oldu.

Aziz Yıldırım'ın listesinde Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon da yer aldı.

Eski başkanlardan Ali Şen'in oğullarından Metin Şen ise Ali Koç'un listesinde.

Adayların listeleri şöyle;

Mithat Yenigün, Mehmet Kocadon, Nihat Özbağı, Mahmut Uslu, İlhan Yüksel Ekşioğlu, Mehmet Şekip Mosturoğlu, Ömer Temelli, Önder Fırat, Ozan Balaban, Ahmet Özokur, Fatih Öztürk, Selim Kosif, Ahmet Ketenci, Metin Doğan.

Semih Özsoy, Nevres Erol Bilecik, Mehmet Burhan Karaçam, Sevil Zeynep Becan, Şaban Erdikler, Mustafa Tankut Turnaoğlu, Fethi Pekin, Metin Şen, Turhan Şahin, Mustafa Kemal Danabaş, Acar Sertaç Komşuoğlu, Simla Türker Bayazıt, Ömer Okan, Burak Çağlan Kızılhan.

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın vaatlerinin başında 3 Temmuz sürecinden doğan maddi ve manevi kayıplar için tazminat davaları açmak geliyor.

Aziz Yıldırım ayrıca gelecek dönemde altyapı konusunda önemli yatırımlara imza atacaklarını söylüyor.

Yıldırım, 3 Temmuz Akademisi'ni kurarak Avrupalı bir futbol adamı ile birlikte altyapı konusunda Türkiye'nin en kapsamlı projesini hayata geçirme sözü veriyor.

"Bizim tek projemiz var; Fenerbahçe'yi şahlandırmak" diyen Ali Koç ise şeffaf ve mali yapı açısından özgür bir Fenerbahçe oluşturmak istediğini vurguluyor.

Fenerbahçe'nin mali tablosunu "sürdürülemez" olarak nitelendiren Koç, göreve seçilmeleri halinde "tahmin ettiklerinden çok vahim" mali durum için seferberlik ilan edeceklerini vurguluyor.

Koç, Fnerbahçe'de futbol anlayışının da baştan aşağı değişmesinden yana.

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım kongrede yaptığı konuşmada, sürpriz bir çıkış yaptı.

Aziz Yıldırım, "Sayın Ali Koç ikimiz de aynı parayı koyalım. Gel futbol şubesini sen yönet, amatör şubeleri ben yöneteyim. İkimiz de söylediğimiz paraları koyalım. Bir kişi kazansın, Fenerbahçe kazansın. Hodri meydan!" dedi.

Ali Koç'un Aziz Yıldırım'a yanıtı ise "Siz, kulüp başkanlığını açık artırmaya çıkarmışsınız. Söylediğimiz değerlerden, felsefeden hiç anlamamışsınız" oldu.

Koç, "Fenerbahçe'ye katkı sağlamak için size doping oluyorsam ne mutlu bana" diye konuştu ve ve ekledi.

"Ne demek bir fazlasını vereceğim. Verin. Lütfen verin....Siz ne vereceğinizi söyleyin. Ben bir fazlasını vereceğim!"

Kongrede ilk günün sonunda Aziz Yıldırım yeniden kürsüye geldi ve "Ben sponsorluklarla beraber 150 milyon euro bu kulübe veriyorum. O da gelsin parayı koysun. Ve bir lira artırma eksilme yok. Kulübün parası olsun...Öyle ben artırdım, sen artırdın yok. 150 milyon lira sponsorlarla beraber veriyorum. Yaşasın Fenerbahçe!" dedi.