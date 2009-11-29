Fenerbahçe'de şok yenilgiler sürüyor

Turkcel Süper Lig'de Kasımpaşa'ya 3-1 yenilen Fenerbahçe'nin kan kaybı sürüyor.

Ligde ilk 8 hafta aldığı üst üste galibiyetlerin ardından düşüşe geçen sarı-lacivertli ekip, geçen hafta Beşiktaş karşısında aldığı mağlubiyetin ardından, Kasımpaşa karşısında da yenilgiden kurtulamadı.

Sakat ve cezalı 4 futbolcunun yokluğunda takımını çift forvet oyuncusuyla sahaya süren Fenerbahçe Teknik Direktörü Christoph Daum, son haftaların formda takımı Kasımpaşa önünde beklemediği bir yenilgi aldı.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım 80. dakikaya gelinirken, protokol tribünündeki yerinden kalkarak, içeriye girdi.

-SEYİRCİSİZ İLK MAĞLUBİYET-

Fenerbahçe, Kadıköy'de seyircisinden yoksun çıktığı 6. maçta ilk mağlubiyetini aldı.

Bundan önce sahasında seyircisiz 5 maça çıkan sarı-lacivertli ekip, ilk ikisinden beraberlikle ayrılmış, sonraki 3 maçı galibiyetlerle tamamlamıştı.

Fenerbahçe'nin, cezası nedeniyle kendi evinde oynadığı seyircisiz maçlar ve aldığı sonuçlar şöyle:

Sezon Organizasyon Rakip Sonuç

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2002-2003 Süper Lig Adanaspor 1 - 1

2005-2006 Süper Lig Diyarbakırspor 2 - 2

2005-2006 Süper Lig K. Erciyesspor 4 - 2

2006-2007 Türkiye Kupası İnegölspor 6 - 0

2006-2007 Türkiye Kupası Gençlerbirliği 2 - 1

2009-2010 Süper Lig Kasımpaşa 1 - 3

-KASIMPAŞA'DAN AYNI TARİFE (3-1)-

Son haftaların çıkışta olan takımı Kasımpaşa, geçen hafta Trabzonspor karşısında aldığı galibiyetin ardından Fenerbahçe'ye de sürpriz yaptı.

Trabzonspor'u 3-1 yenen Kasımpaşa, Fenerbahçe'ye de aynı tarifeyi uyguladı.

Bordo-mavili ekip karşısında aldıkları galibiyetle rakiplerinde teknik adam değişikliğine neden olan Kasımpaşa, Beşiktaş mağlubiyetiyle sarsılan Fenerbahçe'ye de şok yenilgi tattırdı.

Bu arada Kasımpaşa, güçlü rakibi karşısında elde ettiği sonuçla bu sezon ilk dış saha galibiyetine imza atmış oldu.

-DIŞARIDAN DESTEK İŞE YARAMADI-

Fenerbahçe futbol takımını seyircisiz maça tezahüratlarla uğurlayan sarı-lacivertli taraftarlar, maç sırasında dışarıdan destekle sesini futbolculara duyurmaya çalıştı.

Taraftarlar, karşılaşmanın ilk yarısı oynandığı sırada çeşitli noktalardan yaptıkları tezahüratlarla takımlarına destek verdi. Taraftarların ikinci yarıda yenilen goller sonrası desteği kesilirken, ilk yarıdaki yoğun tezahürat işe yaramadı.