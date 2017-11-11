Fenerbahçe'de Skrtel sevinci

İSTANBUL,(DHA) - FENERBAHÇELİ futbocu Martin Skrtel milli maç ile sahalara döndü.

Sarı-lacivertli forma ile son 4 hafta ligde oynanan mücadelelerde takımını yalnız bırakan Martin Skrtel, dün akşam oynanan Dünya Kupası Avrupa Elemeleri\'nde Slovakya Milli Takımı\'nda yer aldı. Fenerbahçe\'nin Süper Lig\'in 7\'nci haftasında oynadığı Teleset Mobilya Akhisarspor maçında 86\'ncı dakikada gördüğü ikinci sarı karttan oyun dışında kalan Skrtel, 8\'inci haftada Yeni Malatyaspor karşılaşmasında da cezalı olduğu için forma bulamamıştı.

YA YEDEKTİ YA DA KADROYA HİÇ ALINMADI

9\'uncu haftada Galatasaray, 10\'uncu haftada Kayserispor ve 11\'inci haftada oynanan Osmanlıspor mücadelelerinde kulak kristallerinde problem yaşadığı gerekçesi ile ilk 11\'de yer bulamayan Skrtel, Ukrayna - Slovakya maçında ilk 11\'de yer aldı. Sağlık sorunlarının bitmesi ile Slovakya Milli Takımı forması altında 90 dakika sahada kalan Skrtel, sarı-lacivertli teknik heyette sevinç yaşattı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman\'ın Süper Lig\'in 12\'nci haftasında 19 Kasım Pazar günü Sivasspor maçında görev vermesi halinde Slovak futbolcu sarı-lacivertli formasına 5 hafta sonra kavuşacak.

