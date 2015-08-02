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Spor

Fenerbahçe'de Shakhtar mesaisi

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanın 1 saat 45 dakika sürdüğü bildirildi

02 Ağustos 2015 21:08

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanşında Shakhtar Donetsk'le yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Gökhan Gönül, Mehmet Topal, Ertuğrul Taşkıran tedavi ve çalışmalarını takımdan ayrı özel program dahilinde sürdürdü. Dizinde ağrıları bulunan Holmen antrenmanda yer almadı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanın 1 saat 45 dakika sürdüğü bildirildi.

Ntvspor'da yer alan habere göre, koşu ve ısınma hareketlerinin ardından 2 gruba ayrılan oyuncuların 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptığı belirtildi. Defans ve hücum organizasyonlarıyla devam eden antrenmanın, dar alanda gerçekleştirilen taktiksel maçla tamamlandığı aktarıldı.

Sol dizinde ağrıları bulunan Samuel Holmen'in antrenmanda yer almadığı, Gökhan Gönül, Mehmet Topal ve Ertuğrul Taşkıran'ın ise tedavi ve çalışmalarını takımdan ayrı özel program dahilinde sürdürdüğü ifade edildi.

Sarı-lacivertliler, Shakhtar Donetsk maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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