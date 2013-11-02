Fenerbahçe'de seçim anketinden Mehmet Ali Aydınlar çıktı

Kamuoyu Fenerbahçe'nin yeni başkanının kim olacağını merakla beklerken, Radikal.com.tr'nin yaptığı ankette Mehmet Ali Aydınlar ön plana çıktı.

Radikal.com.tr'de yayımlanan, "Siz delege olsanız, Fenerbahçe Başkanlığı için hangi isme oy verirsiniz?" anketine 12 bin 627 kişi katılırken, ortaya oldukça çarpıcı sonuçlar çıktı.

Ankette oy kullanan 5 bin 960 kişi (yüzde 47.20), 3 Temmuz sürecinin başında TFF başkanı olan Aydınlar'ın başkan olması yönünde görüş bildirdi. Radikal okurlarından yüzde 43.64'ü ise (5 bin 510 oy), mevcut başkan Aziz Yıldırım'ın göreve devam etmesini istedi.

İlk resmi başkan adayı Yamen Uzun'a 695 (yüzde 5.50) oy çıkarken, Hulusi Belgü ise yüzde 3.66'da (462 oy) kaldı.