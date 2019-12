Fenerbahçe'de savunma sıkıntılı

Fenerbahçe, Turkcell Süper Lig ve Fortis Türkiye Kupası'nda yapacağı önemli maçlar öncesi savunmasında sıkıntıya girdi.



Sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Edu'nun ardından, Galatasaray ile yapılan derbi maçta gördüğü kırmızı kartla 2 ve daha fazla maçta cezalı durum düşebilecek olan Lugano, teknik heyeti sıkıntıya soktu.



Derbinin ilk yarısında kaburgalarından sakatlanarak oyundan alınan Gökhan Gönül'ün hastanede yapılan kontrollerde ciddi bir sorununun çıkmaması ise teknik heyete az da olsa rahat bir nefes aldırdı.



Turkcell Süper Lig'de 18 Nisan Cumartesi günü deplasmanda Ankaraspor ile karşılaşacak sarı-lacivertli ekip 3 gün sonra 21 Nisan Salı günü Fortis Türkiye Kupası Yarı Final ikinci maçında yine deplasmanda Sivasspor maçına çıkacak.



Bu sezon rakip sahalarda çıktığı maçlarda etkisiz bir performans ortaya koyan sarı-lacivertli ekibin savunmasında, Önder ve Yasin'in görev almaları bekleniyor.



Sarı-lacivertlilerin bu sezon aldıkları 7 yenilginin 5'inde Lugano veya Edu sakatlığı nedeniyle takımda yer almadı. Fenerbahçe iki futbolcudan birisinin yer almadığı toplam 6 maçta puan yitirdi.



Fenerbahçe'nin Lugano veya Edu'dan yoksun çıkıp puan yitirdiği maçlar şöyle:



3. hafta Hacettepe-Fenerbahçe......: 2 - 1 (Edu-Lugano yok)



5. hafta Sivasspor-Fenerbahçe......: 2 - 1 (Edu yok)



6. hafta Fenerbahçe-Kayserispor....: 1 - 4 (Lugano yok)



18. hafta Fenerbahçe-Gaziantepspor.: 1 - 1 (Edu yok)



19. hafta İBB-Fenerbahçe...........: 2 - 0 (Edu yok)



21. hafta Gençlerbirliği-Fenerbahçe: 1 - 0 (Edu yok)



Lugano ve Edu'nun birlikte forma giyemediği, 3. haftadaki Hacettepe maçını Fenerbahçe 2-1 kaybetmiş, 16. haftada deplasmandaki Konyaspor mücadelesini ise 2-1 kazanmıştı.