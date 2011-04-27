T24 LogoT24 Logo
Spor

FENERBAHÇE'DE SARI KART ALARMI İSTANBUL (A.A)

27 Nisan 2011 18:45

-FENERBAHÇE'DE SARI KART ALARMI İSTANBUL (A.A) - 27.04.2011 - Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesini sürdüren Fenerbahçe'de, ligde kalan son 4 maç öncesi 6 futbolcu sarı kart cezası sınırında.  Zorlu bir mücadeleye sahne olan lig yarışında, deplasmandaki Bucaspor maçı öncesi 3 futbolcusu sınırda olan sarı-lacivertlilerin, 3-1 yenik duruma düşüp 5-3 kazandığı bu maçta görülen kartlarla sınırdaki futbolcu sayısı 6'ya yükseldi. Kart sınırındaki Emre, Caner ve Cristian'a, Bucaspor maçında gördükleri kartlarla Gökhan Gönül, Yobo ve Özer de eklendi. Bu futbolcular, sarı-lacivertlilerin 1 Mayıs Pazar günü İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile yapacağı maçta görev alıp 1'er kart daha görmeleri durumunda, 32. haftada deplasmanda Kardemir Karabükspor ile yapılacak maçta cezalı duruma düşecek.  Sarı-lacivertli ekipte bu sezon daha önce Emre ve Gökhan Gönül sarı kart cezaları nedeniyle 1'er maç cezalı olmuştu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24