-FENERBAHÇE'DE SARI KART ALARMI İSTANBUL (A.A) - 27.04.2011 - Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesini sürdüren Fenerbahçe'de, ligde kalan son 4 maç öncesi 6 futbolcu sarı kart cezası sınırında. Zorlu bir mücadeleye sahne olan lig yarışında, deplasmandaki Bucaspor maçı öncesi 3 futbolcusu sınırda olan sarı-lacivertlilerin, 3-1 yenik duruma düşüp 5-3 kazandığı bu maçta görülen kartlarla sınırdaki futbolcu sayısı 6'ya yükseldi. Kart sınırındaki Emre, Caner ve Cristian'a, Bucaspor maçında gördükleri kartlarla Gökhan Gönül, Yobo ve Özer de eklendi. Bu futbolcular, sarı-lacivertlilerin 1 Mayıs Pazar günü İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile yapacağı maçta görev alıp 1'er kart daha görmeleri durumunda, 32. haftada deplasmanda Kardemir Karabükspor ile yapılacak maçta cezalı duruma düşecek. Sarı-lacivertli ekipte bu sezon daha önce Emre ve Gökhan Gönül sarı kart cezaları nedeniyle 1'er maç cezalı olmuştu.