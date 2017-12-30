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Spor

Fenerbahçe’de Ozan Tufan krizi

Milli oyuncunun menajeri Ahmet Bulut da başta İspanya ve İtalya olmak üzere yurt dışında takım arayışına başladı

30 Aralık 2017 14:07

Aykut Kocaman ilk 11’de şans vermediği Ozan Tufan'ı kampa götürmeme kararı aldı. Asbaşkan Ali Yıldırım’ın kararı ilettiği milli futbolcu kendisine yurt dışında takım arayacak.

Ozan, en son 4 Kasım'da oynanan ve 1-1 biten Osmanlıspor karşılaşmasında şans bulmuş, akabinde teknik direktörü Aykut Kocaman tarafından bir daha şans verilmemişti Kocaman, ilk yarının son haftasında oynanan Konyaspor mücadelesi sonrası, Tufan'ın durumuna ilişkin sorulara, "Bizim iç meselemiz. Tabii ki söyleyeceğimiz şeyler var ama, her şeyin de açıklanması gerekmiyor" yanıtını vererek, iplerin koptuğunun sinyalini vermişti.

Ozan’dan gelecek gelir yeni transferlerde kullanılacak

Kocaman, yedek kaldığı dönemde kararlarını sorgulamaya kadar varan tavırlar sergileyen Ozan Tufan'ı Antalya kampına götürmeyeceğini ve satılmasını istediğini yönetime aktardı. Söz konusu kararı, Fenerbahçe yönetimi adına asbaşkan Ali Yıldırım, 22 yaşındaki oyuncuya iletti. Fenerbahçe yönetiminin bonservisine yedi milyon Euro ödediği Ozan Tufan için beş milyon Euro istediği ve bu geliri ara transferde kullanmayı planladığı belirtiliyor. Milli oyuncunun menajeri Ahmet Bulut da başta İspanya ve İtalya olmak üzere yurt dışında takım arayışına başladı. (Fanatik)

 

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